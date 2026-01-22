政治中心／綜合報導

民眾黨立委黃國昌，週一參與國防特別條例機密會議，離開時將機密資料帶走，民進黨團檢視監視器，打臉他所說的只帶走30秒，其實是75秒，而且其中42秒不在監視器拍攝範圍，質疑他在監視器死角做了什麼？今天上午民進黨立委赴北檢提告。

民進黨立委偕同律師，一早赴北檢按鈴，告發民眾黨主席黃國昌，週一將機密會議資料帶出會議室，涉犯國家機密保護法。





監視器死角「消失的42秒」 綠告發黃國昌違反國家機密保護法

民進黨偕律師赴北檢，提告黃國昌涉嫌洩漏國防機密。（圖／民視新聞）

律師黃帝穎：「主要的兩個法律的適用，一個是國家機密保護法，對於國防機密的洩密，他是處一年以上七年以下有期徒刑，同時刑法的洩漏國防秘密，一樣是一年以上七年以下有期徒刑，而他的過失就算是過失的洩密，也有兩年以下有期徒刑。」

民進黨大動作提告，關鍵在於黃國昌在監視器中，整整消失42秒，質疑他在看不見的死角，有沒有洩密可能。

民進黨團書記長陳培瑜：「在立法院相關的監視器畫面當中，發現新的事證，到底他不在監視器畫面當中的42秒，還有他身邊的助理，在我們看不見的地方，有沒有做出相關拍攝動作，或者是洩密的動作。」

立委（民眾）黃國昌：「針對這一群法盲，要刻意炒作這個議題，我的奉勸是在立法院裡面，好好該做一個立委該做的事情，不要一天到晚在那邊秀下限。」

國防部副發言人喬福駿：「立法院的機密會議的保密做法，是由立法院議事人員，依據立法院的相關的規範執行的，可能你要洽詢立法院，國防部沒有其他的說明。」





黃國昌涉嫌洩漏國防機密，國防部沒有多做回應。（圖／民視新聞）





對於黃國昌作為，國防部沒有多做評論，但綠營不只訴諸法律，也要求調閱其他角度監視器，試圖還原事實，卻被硬生生擋下。

民進黨團書記長陳培瑜：「昨天其實又加申，想要調其他角度監視器，但首先遭到周萬來的拒絕，黨團的委員不是只有申請調閱，我們還有申請複製，就是可以把影像帶出來，但我猜想周萬來秘書長拒絕我之後，可能接下來也會拒絕沈伯洋，跟王義川的複製，只會讓他們調閱。」

黃國昌將機密資料帶走，只要無法證明消失的42秒做了什麼，爭議就無法停歇。

