「消失的42秒」遭綠營連2天提告 黃國昌反嗆：法盲秀下限

民眾黨主席黃國昌。（資料照片／王侑聖攝）





民眾黨主席、立委黃國昌遭指於立法院祕密會議後攜出國防機密資料，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今天（22日）在律師黃帝穎陪同下，赴台北地檢署告發黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》及《刑法》相關規定。對此，黃國昌稍早受訪強烈反擊，痛批民進黨「昨天不是告了？今天又要告了？」、「法盲秀下限」，並嗆聲待檢察官作出不起訴處分後，民進黨最好不要躲起來喔。

陳培瑜：消失的42秒 黃國昌從未清楚交代

立法院外交及國防委員會19日召開祕密會議，邀請國防部長顧立雄進行「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」專案報告。黃國昌出席質詢後離場時，被發現將會議機密資料一併帶離管制區，隨即遭國防部官員、其他立委及議事人員察覺並追出，黃國昌折返後交還資料。

陳培瑜指出，經調閱監視器畫面，黃國昌於上午10時40分05秒至10時41分20秒間，將涉及軍購與國防的重要機密資料攜離現場長達1分15秒，其中有42秒完全消失於監視器死角，期間助理亦隨行，並攜帶具拍照、錄影功能的電子設備。她呼籲立法院祕書長周萬來保存相關監視器畫面，以利後續調查。

陳培瑜直言，在「消失的42秒」裡，國防機密是否已遭翻拍、外流，黃國昌至今未清楚交代，也未道歉，反而一再指控他人「操作抹黑」，強調國防安全不容任何人以「不小心」為藉口越界踩線，期盼檢調儘速查明真相，給社會一個清楚交代。

律師黃帝穎則指出，黃國昌對外稱前後僅不到30秒，但經比對監視器畫面，仍有42秒未交代清楚，依法若涉犯國家機密保護法，最重可處7年以下有期徒刑；若構成洩漏國防秘密罪，同樣面臨重刑。

黃國昌：法盲秀下限

對此，黃國昌今天在立法院接受媒體聯訪時反嗆民進黨：「昨天不是告了？今天又要告了？」並批評此事是「一群法盲」刻意炒作，「好好做一個立委應該做的事情，不要一天到晚在那邊秀下限」，表示將靜待檢察官作出不起訴處分，「等到檢察官做出不起訴處分，再添一筆他們被狠狠打臉的時候，到時候也千萬不要躲起來喔」。

另外，台北市議員擬參選人張銘祐20日也赴北檢告發黃國昌涉嫌違反國家安全法及洩漏國防秘密罪，北檢已完成分案，指派主任檢察官張靜薰偵辦。

