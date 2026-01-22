「消失的42 秒」做了什麼？綠黨團赴北檢告發黃國昌

告發黃國昌 綠委：國安不允許以「不小心」為藉口越界踩線。截自陳培瑜臉書

民眾黨立委黃國昌19日將國防機密資料帶出委員會，民進黨黨團今赴北檢告發黃涉犯涉嫌重大違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。民進黨團書記長陳培瑜與立委林楚茵表示，國防安全絕不允許以「不小心」為藉口越界踩線，更不能用「抹黑」之名轉移焦點，請檢調儘速查明真相。

陳培瑜今與律師黃帝穎赴北檢告發黃國昌。陳說，正式告發黃國昌根據昨日（21日）她向立法院調閱的監視器畫面顯示，黃國昌將涉及軍購與國防的重要機密資料攜離管制區長達 1 分 15 秒，其中更有 42 秒完全消失於監視器死角。而在這段期間，清楚可見他的助理隨身攜帶手機。

她說，在這消失的 42 秒 裡，國防機密是否早已被翻拍、外流？最遺憾的是，黃國昌至今尚未道歉，也未清楚地交代那「消失的42秒」裡，並非黃說的「30秒」，都做了些什麼，反而一再指稱他人「操作抹黑」。敬告黃國昌，國防安全絕不容任何人以「不小心」為藉口越界踩線。也期盼檢調單位儘速查明真相，給社會一個清楚交代。

林楚茵也說，身為當天出席機密會議的外交國防委員，許多人可能很難想像，當時氣氛有多緊張，還原現場，機密會議進行到國民黨牛煦庭委員質詢，才開始約一分鐘，國防部官員突然大喊「會議暫停！黃國昌委員沒有繳回機密資料」，會議室內瞬間空氣凝結，所有人都知道事情嚴重了！會議主席王定宇召委當下立刻裁示「快去追回來」。

林楚茵指出，「洩露軍購機密」不是一句雲淡風輕的「綠營抹黑」就能脫罪！更何況機密內容有許多仍在與美國國防部洽談，「不只有軍購機密，還牽涉台美互信」。

她說，黃國昌事後竟狡辯「這是什麼機密？未來美國會公布」。但機密在解密前，本就不能洩露。黃國昌不是不懂而是刻意扭曲，就是這種不把國家安全當一回事的態度令人憤怒。

