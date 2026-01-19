消失的50名囚犯！委內瑞拉家屬求見不得 痛訴政府侵犯人權

編譯曾宜婕／綜合報導

據《華盛頓郵報》18日報導，在委內瑞拉前總統馬杜洛執政期間，有數百名政治犯被關押獄中，雖然馬杜洛遭逮捕後，代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）聲稱釋放了數名被囚禁的犯人，但仍至少有50名囚犯被轉送到秘密地點，生死未卜，官方則不願意向家屬透露更多消息。

被迫分離的新婚夫妻

拉莫斯（Jesús Ramos）是其中一位下落不明的囚犯，他曾是委內瑞拉國民警衛隊的軍官，2020因參與推翻前總統馬杜洛的行動失敗，在逃亡一個月後遭逮捕，被關押進位於首都卡拉卡斯（Caracas）惡名昭彰的「螺旋大廈（El Helicoide）」監獄。

拉莫斯的妻子維多利亞（Victoria）每周都會到監獄探望他。然而在數個月過後，維多利亞被通知到監獄領取丈夫的個人物品，獄警告訴她拉莫斯已經被送往別處，但拒絕透露具體地點，自此維多利亞再也沒有聽過丈夫的消息。

圖為位於委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）惡名昭彰的「螺旋大廈（El Helicoide）」監獄（圖／翻攝自X平台 @Pedro_Torrijos）

痛失兒子的母親

佛朗哥（Franco）也是因為在2020年推翻馬杜洛的行動中失敗，遭到逮捕。佛朗哥的母親經常前往監獄探望兒子，他也會在監獄打電話給母親。但在某天，監獄通知母親前來領回佛朗哥的個人物品，自此再也沒有佛朗哥的下落。

上個月，佛朗哥的母親帶著麵包和果汁到軍事基地瓜伊卡普羅堡（Fort Guaicaipuro），希望可以找到兒子。她在門口就被蒙面持槍的警察攔下，儘管她哭著請求警察將麵包轉交給兒子，希望可以讓佛朗哥知道她仍在等待，但警察要求她離開現場。

下落不明的失蹤的囚犯

在馬杜洛數十年的統治下，委內瑞拉政府關押了數千名政治犯，在馬杜洛被逮捕後，至少還有800人遭囚禁，既沒有被審判也沒有律師幫助。據半島電視台先前報導，委內瑞拉政府雖然聲稱已經釋放了超過400名囚犯，但人權組織卻指出，實際釋放人數只有60至70人。

《華郵》報導指出，還有至少50名囚犯下落不明，而委國政府拒絕透露這些人的蹤跡。許多失蹤的拘留者都和2020年推翻馬杜洛的行動有關。

委國嚴重侵犯拘留者人權

許多家庭只能在家中苦等親人歸來，也有些人要求政府提供親人仍在世的證明。聯合國委內瑞拉事實調查小組表示：「家屬必須獲得關於其親人命運、下落及法律地位的清晰且及時的資訊，並應被保證擁有會面權及定期探視權。長期處於斷絕對外聯繫的拘留狀態（incommunicado detention）不只侵犯拘留者的人權，也加深了家屬的痛苦，必須立即停止。」

此外，人權組織也指控，當局數月來拒絕向被拘留者的家屬提供關於他們的任何資訊，迫使家屬只能透過零星的情報與傳聞，拼湊出親人到底被關押何處。

