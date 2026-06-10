消失綜藝界7年！73歲張菲現蹤東區 《紅人榜》男星揭他真實近況

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娛樂中心／蔡佩伶報導

張菲引退7年了。（圖／資料照）

馬來西亞歌手鄺澤東近幾年在台演藝圈闖蕩，先前於《超級紅人榜》20關最終車輪戰中震撼封王，吸引許多觀眾喜愛，近日，鄺澤東幸運在東區街頭巧遇引退多年的張菲，意外洩露他的真實近況。

鄺澤東日前在臉書中曬出與張菲的合照，開心透露是在吃飯期間巧遇，由於鄺澤東幼年常看張菲的節目，如今本人就在眼前，讓他驚呼：「太奇幻了」，同時鄺澤東也提到張菲本人相當親切，給予滿滿稱讚。

從畫面中可以看到，73歲的張菲狀態極佳，依舊留著「招牌落腮鬍＋墨鏡」，模樣幾乎沒有任何改變，而他自從7年前卸下主持棒之後，鮮少公開露面，如今近況照曝光，也掀起討論。

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鄺澤東（左）巧遇張菲。（圖／翻攝自臉書）

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