消失螢光幕前6年首鬆口！愷樂忙育兒日常 遭爆萌生「復出念頭」

「蝴蝶姐姐」愷樂2020年捲入羅志祥感情風波後，幾乎從演藝圈全面消失，轉眼已超過6年，這段時間她低調結婚、成為母親，2年前透過社群宣布生子，生活重心徹底轉向家庭，日前她吐露近況，透露在親友與粉絲的鼓勵下，她有萌生復出的念頭，想等待適當的時機重返演藝圈。

據《鏡週刊》報導，愷樂和醫師老公結婚後，現在過著一家三口的幸福生活，專心投入育兒日常，據悉，目前她定居台灣，與醫師老公一同照顧孩子，還大讚對方是「神隊友」，她花時間也陪伴父母，過著全職家庭主婦的生活，她曾在今年初分享一家三口的逗趣日常，透露夫妻倆花了好幾天組裝孩子的攀爬架，最後兒子卻只喜歡桌上的濕紙巾。

友人透露，愷樂會慢慢重新對外分享生活，是因為她終於願意打開心房，若未來有適合的時機與作品，不排除重返演藝圈。過去曾有網友問她：「什麼時候才能在螢光幕前看到妳，好想妳在節目上的時候呀。」愷樂當時回覆：「妳先看一下我以前節目的重播。」而她如今被問到相關問題也表示：「我現在的生活就是以孩子為主，還是每天都睡不飽但樂在其中，感謝媒體大大關心。」

近日因為朋友「西瓜哥哥」李岳家中老貓病重，加上愷樂先前領養的愛貓「小蝸」也病逝，兩人都經歷相同的失落，愷樂也主動關心對方，李岳表示，愷樂私下非常善良，還是「人間清醒」，即便低潮時仍保有強大意志力，對於外界風波，她向來選擇沉默，只有在被踩到底線時才會發聲，但情緒抒發後就能放下，李岳也喊話，自己很樂見看到愷樂復出，但只要對方健康平安就很欣慰。



