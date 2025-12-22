消失螢光幕前6年首鬆口！愷樂忙育兒日常 遭爆萌生「復出念頭」
「蝴蝶姐姐」愷樂2020年捲入羅志祥感情風波後，幾乎從演藝圈全面消失，轉眼已超過6年，這段時間她低調結婚、成為母親，2年前透過社群宣布生子，生活重心徹底轉向家庭，日前她吐露近況，透露在親友與粉絲的鼓勵下，她有萌生復出的念頭，想等待適當的時機重返演藝圈。
據《鏡週刊》報導，愷樂和醫師老公結婚後，現在過著一家三口的幸福生活，專心投入育兒日常，據悉，目前她定居台灣，與醫師老公一同照顧孩子，還大讚對方是「神隊友」，她花時間也陪伴父母，過著全職家庭主婦的生活，她曾在今年初分享一家三口的逗趣日常，透露夫妻倆花了好幾天組裝孩子的攀爬架，最後兒子卻只喜歡桌上的濕紙巾。
友人透露，愷樂會慢慢重新對外分享生活，是因為她終於願意打開心房，若未來有適合的時機與作品，不排除重返演藝圈。過去曾有網友問她：「什麼時候才能在螢光幕前看到妳，好想妳在節目上的時候呀。」愷樂當時回覆：「妳先看一下我以前節目的重播。」而她如今被問到相關問題也表示：「我現在的生活就是以孩子為主，還是每天都睡不飽但樂在其中，感謝媒體大大關心。」
近日因為朋友「西瓜哥哥」李岳家中老貓病重，加上愷樂先前領養的愛貓「小蝸」也病逝，兩人都經歷相同的失落，愷樂也主動關心對方，李岳表示，愷樂私下非常善良，還是「人間清醒」，即便低潮時仍保有強大意志力，對於外界風波，她向來選擇沉默，只有在被踩到底線時才會發聲，但情緒抒發後就能放下，李岳也喊話，自己很樂見看到愷樂復出，但只要對方健康平安就很欣慰。
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 11
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 10
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 9 小時前 ・ 7
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 6 小時前 ・ 4
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 28
福原愛斷開江宏傑後距今已經4年，而她也將事業重心移往中國發展，沒想到今（22日）福原愛拋出震撼彈，證實再婚懷孕，對象正是過去被拍到的緋聞橫濱男，她挺超巨孕肚受訪時也鬆吐最新現況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 18
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 4 小時前 ・ 1
香港女星張柏芝跟謝霆鋒離婚後獨自養育兩子，又於2018年秘密誕下一子。近來張柏芝也出席綜藝節目《一路繁花2》錄製，沒想到過程中被女來賓寧靜得知三胎全生兒子後，竟遭對方吐槽：「全是賠錢貨」，相關片段播出後，立刻掀起網友的議論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
主播秦綾謙2022年和藝人廖科溢結婚，隔年11月生下兒子，晉升一家三口，沒想到日前帶著2歲兒子出外用餐，卻遇到不友善的店家，就連年僅2歲的兒子都明顯感受到對方的態度，讓秦綾謙無奈表示：「我們招誰惹誰了啦」。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 12
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
温昇豪、Emma（李曼唯）和曾向鎮一同為《整形之後》宣傳，劇中曾向鎮有唇顎裂的問題，三人特別出席羅慧夫顱顏基金會公益座談。曾向鎮透露，在做特殊妝造時，每次一喊卡他就會擔心被外面的人看到，所以當時跟Emma拍口罩吻時，他自己其實也很緊張，擔心對方看到有妝造的自己會害怕。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 8
62歲「功夫皇帝」李連杰一度傳出「換心臟」或「換血」維持年輕狀態，他也親上火線闢謠。近日他開通抖音帳號，並一連上傳多則短影片，喊話：「I’m back.（我回來了）」鏡報 ・ 1 天前 ・ 13
北捷、中山商圈19日發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。《整形過後》監製、主演温昇豪21日與劇中女兒李曼唯（Emma）及飾演脣顎裂患者的曾向鎮一起出席「羅慧夫顱顏基金會」公益座談，場地就在中山商圈的光點台北；被問及震驚各界的此案，温昇豪坦言當然非常痛心，心情應該跟所有人一樣，提醒大家出門在外還是要小心，雖然台灣治安相對比較好，「還是要隨時眼觀四方、耳聽八面，稍微注意一下周遭事物」。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 10
在上週末舉辦的「Jump Festa 2026」活動中，《航海王》（海賊王，ONE PIECE）公開大量新情報，同時原作者尾田榮一郎帶來了一張手寫信，向全球粉絲傳達了讓人振奮的重磅消息。針對《航海王》漫畫的後續發展，尾田老師透露故事在結束漫長的回憶篇章後，劇情將正式邁向高潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 3
F4 成員言承旭、吳建豪、周渝民昨（20日）晚再度攜手五月天主唱阿信，於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行第二場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會。儘管朱孝天未能參與，但「F3」合體依舊掀起滿滿回憶殺，讓《流星花園》粉絲感動不已，周渝民甚至在舞台上情緒潰堤、激動落淚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
51歲吳文忻（現名吳忻熹）去年乳癌再度復發並惡化到第四期，不過堅強的她選擇積極對抗癌症，表示要跟「癌症共存」深信有天會好轉。然而，她抗癌期間證實與結婚多年的丈夫離婚，一度引來網友揣測是遭到拋棄，不過她接受電台節目《星光背後》訪問時，首度談及婚變並替前夫平反。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
宇宙人20日在台北小巨蛋開唱，驚喜宣布全新專輯即將在明年跟大家見面，慶功受訪時，現場準備了象徵好兆頭的甜點湯圓，不僅應景冬至的傳統習俗，更暗藏對新專輯的滿滿期許，也象徵演唱會圓滿落幕。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話
由騰訊視頻舉辦的「2025騰訊視頻星光大賞」日前登場，現場星光雲集，包括趙露思、白鹿、檀健次、劉宇寧、宋祖兒、孟子義、李...世界日報World Journal ・ 9 小時前 ・ 發起對話
美國生活風格名人「家政女王」瑪莎史都華最近透露自己今年5月看NBA比賽時，坐在場邊意外被尼克後衛布朗森踩斷腳趾，她還戲稱這次受傷為「布朗森骨折」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 5