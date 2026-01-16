消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵

47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場病，讓開始思考未來的人生。

47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。（圖／翻攝FB 連靜雯joanne lien）

連靜雯在2016年演出《白鷺鷥的願望》後，就鮮少再有戲劇作品，她在文中透露，自己曾是一名八點檔演員，每天在鏡頭前演別人的人生，但在「一場病之後」，她第一次真正停下來問自己：「如果連健康都失去，我還剩下什麼？」那一刻她開始明白，健康不是理所當然，人生更不能交給別人替你決定，「於是我選擇轉彎，離開熟悉的舞台，踏上沒有人替我寫好劇本的人生。」

廣告 廣告

連靜雯透露，因生了一場病讓她開始思考不同的人生道路。（圖／翻攝FB 連靜雯joanne lien）

對於外界認為她是「順境轉舵」很幸運，連靜雯坦言：「只有我自己知道，這條路一點都不輕鬆，懷疑、否定、挫折、壓力一樣都沒少。」不過這些困難沒有將她打倒，挫折也沒讓她放棄，「因為我越走越清晰，能把人生的方向盤握在自己手裡，那才是真正的底氣。」

如今，連靜雯在另一條人生道路上闖出一片天，她特別感謝一路帶領她的貴人，以及在低谷時依然願意相信她的夥伴，「我學會了一件事，當你選擇為自己的人生負責，你的生命就能去影響很多生命。」她更喊話大家：「如果你也想改變生命，我們可以一起並肩作戰，拼出一個精彩又過癮的人生。」

連靜雯直銷事業經營得相當成功。（圖／翻攝FB 連靜雯joanne lien）

延伸閱讀

專訪/振永許願原班人馬拍動作片！宋柏緯嚇喊：別太激烈 李沐被歐巴吃相圈粉

郭子乾愛子首進軍大銀幕！躺振永胸膛羞喊「很大塊」 李沐承諾破億做菜包

導演湯昇榮、鄭乃方暢談《那張照片裡的我們》幕後 喚醒被遺忘的中壢事件