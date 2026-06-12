消失螢光幕3個月突現身！許貴雅無預警回歸 激動喊話

許貴雅主持新電視政論節目。（三立提供）

暫別電視三個月的「政論女神」許貴雅，在距離2026九合一大選倒數170天的今（12日）宣布重磅回歸螢光幕前，重回戰線、坐鎮主持三立新聞《台灣ON AIR》。她這次回歸電視政論，主動要求「走出座位區」，認為畫面一定要讓觀眾耳目一新，「我想打破和來賓隔空對望那道無形的牆，網路上觀眾回應敲鍵盤幾乎是零秒差的，所以新的電視節目，也希望有近距離的對話感」。

許貴雅主持網路節目三個月，帶著「學成回歸」的飽滿能量，重塑大眾對政經節目的想像，她在網路節目期間每次在線破萬人的即時互動，破圈吸引更多鐵粉，也開啟活潑的靈魂、進化了自己的主持風格。

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三立新聞部表示，「過去節目名稱是《新台灣加油》，因為那是個需要為台灣鼓舞、深化民主的時代； 這次全新改版成《台灣 ON AIR》，代表是「台灣已經向世界發聲」，認為現在台灣更需要凝聚共識，發揮重大的影響力，製作單位也表示，希望透過節目平台，陪伴觀眾一起思考台灣下一步。

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