消失螢光幕7年！73歲野生張菲東區遭捕獲 《紅人榜》冠軍男星曬合照曝真實近況：太奇幻

《超級紅人榜》冠軍男星日前在東區商圈用餐時，意外巧遇已淡出演藝圈多年的綜藝大哥大張菲。（翻攝自臉書）

台灣綜藝界天王張菲自從7年前正式卸下電視節目主持棒後，便過著悠閒的引退生活，鮮少於公開場合露面。然而，近期在台灣演藝圈積極發展的馬來西亞籍實力派歌手鄺澤東，日前在台北街頭意外捕獲野生的張菲，他驚喜地在臉書曬出兩人照，讓張菲高齡73歲的真實狀態罕見曝光在社會大眾面前。

來台闖蕩多年的歌手鄺澤東，近期才剛在選秀節目《超級紅人榜》的20關最終車輪戰中以震撼表現成功奪下冠軍寶座，累積了不少忠實觀眾。日前他還在臉書發布了一張引發轟動的合影照片。

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高齡73歲的張菲（右）依舊維持著招牌的墨鏡與落腮鬍造型，面對鄺澤東的合照要求展現十足親和力。左為《超級紅人榜》最新的衛冕冠軍鄺澤東。（翻攝自臉書）

鄺澤東為何稱「遇見張菲太奇幻」？

鄺澤東發文透露，日前在台北市東區商圈吃飯時，竟然幸運巧遇了綜藝圈的傳奇人物張菲。他表示，由於童年時期常看張菲主持的各大熱門節目，如今電視裡的偶像就活生生站在眼前，讓鄺澤東忍不住驚呼這場相遇「實在太奇幻了」。此外，鄺澤東也在文中特別寫到：「菲哥本人很親切🧘🏾（扯」

張菲引退7年近況如何？ 73歲真實狀況曝光

檢視鄺澤東公開的照片畫面，可以看出高齡73歲的張菲整體狀態仍維持得相當良好，臉上也依舊留著大眾最為熟悉的「招牌落腮鬍」，並且配戴著標誌性的深色墨鏡，整體外觀與張菲過去活躍於螢光幕前的全盛時期相比，幾乎沒有出現任何顯著的歲月痕跡。

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