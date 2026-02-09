消失螢幕3年！40歲李毓芬「真實狀態」驚人曝光 21秒熱舞片瘋傳：身材太兇猛

曾為女團「Dream Girls」成員的李毓芬，自2023年2月驚喜現身倫敦時裝週後，便幾乎消失在螢光幕前，連社群平台也極少更新，行蹤顯得十分神祕。沒想到，淡出演藝圈近3年的她，近日突然在Instagram限時動態上傳一段21秒的熱舞影片，大方展現40歲的超真實體態，結實的腹肌線條與火辣舞姿，瞬間讓大批粉絲陷入瘋狂。

纖細螞蟻腰若隱若現 40歲體態辣翻網友

在公開的影片中，李毓芬戴著深色鴨舌帽，壓住及腰的飄逸長髮，身穿淺灰色短版背心，搭配同款寬鬆運動棉褲。兩截式的隨性打扮，不僅展現出她白皙的肌膚與纖細鎖骨，中空剪裁更讓她毫無贅肉的「螞蟻腰」一覽無遺，隨著鏡頭擺動，深邃的「川字馬甲線」清晰可見，健康又緊實的體態完全看不出她已步入不惑之年。

儘管淡出螢幕多年，李毓芬的舞技絲毫沒有退步。影片中她與友人在排舞室內賣力律動，隨著動感節奏性感抖臀、變換隊形，有力量感的肢體線條加上強大的女神氣場，讓不少粉絲驚呼「身材維持得太好了」、「完全看不出40歲」。

李毓芬窈窕身材引起關注。（圖片來源：IG leeyufen）

遠離鎂光燈專注生活 神祕行蹤意外曝光

事實上，李毓芬自2022年底推出單曲《再見公主》並創下YouTube破億點閱後，便將生活重心轉往個人領域與國際時尚舞台。雖然身為各大活動熱邀的寵兒，她卻選擇讓自己遠離鎂光燈，鮮少出現在公開場合，最近一次公開露面已是2024年受邀前往卡達觀看F1賽車。

雖然行蹤神祕，李毓芬私下仍與圈內好友保持聯絡。日前好友宋米秦慶祝生日時，她也義氣相挺陪同前往日本，朝聖G-Dragon（權志龍）的演唱會。而她近日除了驚喜曝光熱舞短片，也登上了越南版時尚雜誌封面，展現前衛造型，證明其在國際時尚界仍具影響力。

從模特兒出道至今，李毓芬曾因外型神似徐若瑄被封為「小徐若瑄」，後來在影視作品《愛上兩個我》中展露頭角，成功轉型。如今她雖然過著愜意且低調的生活，但偶爾透過社群分享近況，依然能憑藉凍齡的美貌與超強實力成為外界焦點。

