消失近半年！40歲女星遭爆「懷孕快生了」 本尊親回應9字洩近況

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國40歲女星李金銘在首部作品《愛情公寓》飾演陳美嘉一角而打開知名度，後續也接演不少戲劇，但她自去年（2025）7月便停更社群，讓所有人好奇近況，沒想到竟傳出懷孕待產的傳聞，對此，本尊親上火線回應了。

根據陸媒報導，李金銘由於暫停更新微博、抖音等平台多時，就連直播帶貨的工作也停工近5個月，後來有網友曝光李金銘現蹤環球影城的照片，認為她體態圓潤且穿搭都較為寬鬆，因此猜測已經懷孕，甚至還爆料預產期落在今年3月。

不過，稍早李金銘親自發文澄清傳聞，「沒情況，但是圓呼了些」否認懷孕，並在文中向粉絲喊話想念他們，不過李金銘的澄清文引來網友不同的評論，有人直言「露肚子可信度高一點」，但也有部分網友認為李金銘幸福就好。

