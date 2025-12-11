消失一年被傳過世！馮提莫驚曝癌症復發 直播露面訴心聲

馮提莫直播驚曝癌症復發。翻攝微博

以一首《學貓叫》紅遍網路、被譽為「大陸第一網紅」的馮提莫，人氣一度攀上巔峰。然而她在2023年7月證實罹患甲狀腺癌末期，震驚各界。在經歷手術與同年8月的短暫復出後，她卻又再度消失於螢光幕前長達近一年，引發外界諸多揣測。

10日她終於現身直播，親口證實消失原因是癌症復發並出現轉移，同時也澄清了關於她離世與秘婚的傳聞。

坦承癌症轉移 術後恢復良好

馮提莫睽違一年後首度以團播形式回歸，面對鏡頭她語出驚人地透露，這段時間銷聲匿跡，主因是甲狀腺癌不僅復發，癌細胞甚至已經出現轉移。

她表示經過手術治療後，目前的身體狀況已逐步好轉，醫生叮囑她必須維持規律作息、嚴禁熬夜，並保持心情愉悅。

馮提莫向粉絲喊話表示真的不用太擔心，並坦言相較於因病在家休養，她更渴望回到直播間，繼續從事自己熱愛的工作。

自立門戶創業 闢謠死亡傳聞

除了健康因素，馮提莫也說明了另一個停播原因。在與前東家合約期滿後，她選擇自立門戶成立傳媒公司，希望運用自己累積10多年的直播經驗，挖掘並扶植新一代直播人才，協助更多年輕人踏進這個行業。

針對消失期間網路上盛傳她「身體快不行了」、甚至「已經過世」或「跑去結婚生子」等謠言，馮提莫在直播中笑著全數否認，強調這些都不是事實，自己目前狀態良好，未來將持續努力工作與粉絲見面。



回到原文

更多鏡報報導

小煜遭爆酒局太多壓垮5年婚姻 PO「神秘照片」嚇喊9字！疑回應傳言

「我甘願當小王！」HowZ挑戰道德底線 直白揭露偷情男女的激情內幕

未來妻子突然躺在身邊！《逆時光戀人》狂吸310萬人次 網封「情侶和好神片」