消失1年突破人體極限！真人版娜美認「從零開始」：比想像中更有挑戰

記者宋亭誼／台北報導

藝人張家瑋近日投入八點檔《好運來》拍攝，飾演熱愛運動、充滿生命力的「陸喬安」。然而，劇組為這角色設計的挑戰超乎想像，從一整天的攀岩、打靶，到長距離登山，讓平時就熱愛運動的張家瑋也直呼：「比想像中更有挑戰性！」

張家瑋咬牙完成「魔鬼一週」，展現不服輸的韌性，感謝與吳政澔（右）相互打氣。（圖／民視提供）

張家瑋笑說，幸好在開拍前她參加了體能節目《最強的身體》，讓她得以迅速重新啟動身體，為這次的硬仗做好萬全準備。張家瑋坦言，雖然她私下非常喜歡運動，尤其是瑜伽，但每次一投入戲劇拍攝，就會將所有專注力放在工作上，導致運動習慣常常中斷，她說：「每一次『重新啟動身體』都像從零開始，反而比大家想像的還要有挑戰性。」

張家瑋展現敢玩、能動的本色，再度讓劇組見識她驚人的行動力。（圖／民視提供）

這次加入劇組，張家瑋必須在短時間內完成多項高強度體能考驗。回憶起拍攝初期的魔鬼行程，真的是滿滿的挑戰，從攀岩、打靶到登山，連續一週拍攝下來體力消耗非常大，記得攀岩後去打靶手還一直不自覺發抖，跟吳政澔還一起比看誰的手抖得最厲害。不過張家瑋的表現也讓現場刮目相看，她表示，能順利完成這些挑戰，必須歸功於之前累積的運動底子和那份不服輸的毅力。

張家瑋為詮釋陸喬安，一口氣完成高難度攀岩拍攝。（圖／民視提供）

事實上，張家瑋的「活力底子」早在多年前的節目中就已展露無遺，「以前在《綜藝大集合》、《舞力全開》等節目裡，我的體能表現一直都很好，主持群和工作人員都知道我很能動、也很敢玩。」透過這次拍攝《好運來》，她也期許自己能維持穩定的運動習慣，讓自己的能量更穩，才能在工作上有更好的狀態。

