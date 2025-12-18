消失3年罕露面！李亞萍首曝失智近況 「控兒大逆不道嫌棄她」余祥銓發聲了

資深藝人李亞萍（左圖左）近日罕見露面上節目，首度證實出現失智與失憶狀況，家人正陪伴她接受進一步檢查與治療。右圖為兒子余祥銓，左圖右則是兒媳柔柔。（翻攝自臉書/余祥銓Ken）

被兒子嫌棄？「她在腦補，你覺得我會講這種話嗎」余祥銓無奈回應。75歲資深藝人李亞萍自2022年痛失愛女余苑綺後，長時間淡出螢光幕，生活幾乎與外界隔絕。近日她罕見復出錄製節目，首度親口證實自己出現失智與失憶狀況，並透露醫師研判與多年憂鬱、自閉及情緒障礙有關，引發外界關注其身心健康。

女兒憂心狀況惡化 說服母親久違上節目

據《三立新聞網》報導，李亞萍此次點頭錄影，主要原因是長女余筱萍長期觀察母親狀況，擔心她情緒反覆、長時間不出門，甚至1年幾乎只待在房間，因此希望藉由外出錄影讓母親重新接觸人群。

痛失余苑綺後封閉3年 李亞萍近況如何？

不過錄影當天，李亞萍在出門前一度出現眩暈，抵達現場後雙腿發軟，仍需他人攙扶才能行走，身體狀況明顯不如以往。

李亞萍為何出現失智、失憶症狀？

李亞萍在節目中坦言，自己的記憶狀況已明顯退化，可能前一刻還在交談，轉身就忘了對方是誰；在家中也常出現自言自語的情形，甚至忘記陪伴多年的寵物早已過世。

李亞萍回憶，有一次凌晨4點刷牙、換衣服準備出門，家人提醒才發現當時仍是深夜；她也曾誤以為房間被搬到秀場，夢境與現實交錯，讓自己與家人都感到不安。醫師評估後認為，長期情緒障礙可能是導致失智與失憶的重要因素，目前已規律回診並接受藥物治療。

兒子嫌棄李亞萍沒用？ 家庭摩擦浮上檯面

「他現在有賺錢，我沒賺錢，他就說我是一個沒有用的東西，真的是大逆不道。」李亞萍近期也談到與兒子余祥銓的相處摩擦，曾情緒激動表示對方態度轉變，甚至一度誤以為兒子嫌棄她沒有工作能力。

對此，余祥銓隨後受訪澄清，認為母親可能因記憶與認知混亂而產生誤解，強調自己從未提出分家或搬離的想法。同時提到母親常常在網路上購買來路不明的食品，包裹多到連宅配員都察覺有異，收到的商品也於照片中有相當大的落差，余祥銓因此總耐心勸阻，無奈說道：「要她不要訂，講不聽，反被誤會是在計較金錢花費。」

余祥銓也補充，母親近來常在深夜誤判時間，甚至凌晨聯絡司機準備外出，家人查詢相關資料後，發現這可能與失智前兆有關，目前已安排進一步檢查。

家人陪伴成最大支撐 盼釐清身心狀況

媳婦柔柔也在節目中補充，家人並無分居計畫，並表示李亞萍近期夜間作息混亂，經常誤以為清晨是工作時間，讓家屬更加警覺。家人已著手規劃更完整的醫療評估，希望能及早釐清狀況、陪伴她面對接下來的治療與生活調整。

