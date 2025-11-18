消失4年！竹北超紅「變裝牛」全新塗裝回歸 在地人笑：比新竹風難捉摸

記者羅欣怡／新竹報導

竹北「變裝牛」消失4年回歸。（圖／民眾提供）

在竹北擁有眾多粉絲的「變裝牛」消失4年，昨（17日）被民眾目擊回歸，不過牛牛全身又有新裝扮，原本整身是銅色，這次回來不但變成玫瑰金色，身上還有「紋身」，再次成為討論話題。

「江海大樓」的變裝牛全新塗裝。（圖／民眾提供）

最後一次在竹北直擊「變裝牛」，是4年前它被「打包」上路，「受邀」到台中展示，一路運到一棟私人大樓當裝置藝術，接著又開始流浪生活，輾轉又被載到台北市天母，換上國旗裝呼應國慶日，一度還被網友笑說「是不是在環島？」「比我還常出遠門。」

廣告 廣告

這次回歸，又回到了牛牛最熟悉的「江海大樓」前，雖然原本站的位子已經被船錨佔領，不過管理方也證實，為迎接年底節慶，已經在準備替牛牛推出全新造型，從聖誕節到農曆年都會有不同展示，被視為「節慶限定系列」的前導亮相。

江海大樓的「變裝牛」也是當地的網紅。（圖／翻攝自臉書竹北大小事）

許多竹北民眾今天特地繞路，想第一時間確認「牛真的回來了嗎」，現場甚至有人邊拍邊表示「真的像老朋友回家」、「這頭牛的行程比新竹風還捉摸不定」、「牛界天王回歸」、「牠終於回家了」、「下一套要變什麼」。

更多三立新聞網報導

跑得比車快？桃園婦「沒走斑馬線」硬闖紅燈 大貨車撞成「骨折」畫面曝

女嬰趴40分鐘窒息亡！竹市5星托嬰害命「原址改名」楊玲宜批：重起爐灶

父生前抽籤分祖產！弟「蓋鐵皮屋住27年」兄繼承要他拆… 還要付佔用費

桃3連霸綠議員涉貪！夥同2女兒「詐助理費356萬」 檢偵結起訴

