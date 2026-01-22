消失42秒說不清！陳培瑜赴北檢告發黃國昌 涉犯國家機密保護法

記者楊佩琪／台北報導

民眾黨立委黃國昌攜出國防外交委員會秘密會議資料疑雲，在監視器畫面調閱及黃國昌的解釋後，似乎仍未解除外界疑慮。日前民進黨市議員參選人告發黃國昌涉犯違反國家安全法，22日上午，民進黨團書記長陳培瑜和律師黃帝穎赴台北地檢署，對黃國昌告發涉犯違反國家機密保護法。

根據立委轉述監視器畫面，黃國昌於1月19日上午10點40分5秒離開會議室，10點41分20秒回來，將資料交還，中間的1分15秒中有42秒在樓梯間監視器死角，加上有助理同行，黃國昌是否就在這42秒時間，外洩國防機密，是外界質疑焦點。

陳培瑜表示，這消失的42秒鐘，到底黃國昌有沒有翻拍資料，目前黨團已拜託其他委員申請調閱其他角度的監視器畫面，但因為立法院院長韓國瑜只准調閱不准複製，希望立法院秘書長周萬來能好好保存相關畫面外，也希望透過司法程序，讓證據出來說話。

律師黃帝穎則補充，消失的42秒不僅可能存在不當行為，也有刻意規避監視器拍攝的疑慮，國家機密保護法關於洩露國家機密的規定，若罪名成立，將可處1年以上7年以下有期徒刑。

