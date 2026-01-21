消失42秒？陳培瑜質疑偷帶國防機密「足以拍完」 黃國昌嗆：政治鬥爭

黃國昌則反嗆，民進黨到現在還在炒作這項議題，凸顯他們一天到晚在搞「政治鬥爭」。（鏡報林煒凱）

民眾黨立委黃國昌近日捲入帶走軍購特別預算機密會議的文件，民進黨立委調閱監視器畫面顯示，黃帶出國防密件時間長達75秒、鏡頭外時間則有42秒，被認為足以拍完所有機密文件。孰料，黃國昌則反嗆，民進黨到現在還在炒作這項議題，凸顯他們一天到晚在搞「政治鬥爭」。

立法院外交及國防委員會19日召開軍購特別預算機密會議，期間黃國昌一度偷帶出機密文件，是軍方人員迅速追回，該事件被民進黨立委沈伯洋揭露，但黃國昌則辯解是不小心夾帶，還稱他是察覺後立即回到會議室繳回，「前後時間不到30秒」，但該說詞與綠委有矛盾之處。

陳培瑜今（21日）於臉書曝光調閱監視器畫面的時間軸與狀況，10時40分5秒黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會；40分21秒走下樓梯，身後跟著2名助理，其中1位手上有2支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落；41分3秒黃國昌和1位助理走上樓梯，準備回委員會；41分20秒黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

陳培瑜總結，「全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒」「不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成」，當天也有參加機密會議的她，可篤定「42秒絕對足夠拍完所有資料」。她質疑「黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？」喊話黃國昌應出面向國人說明清楚。

對此，黃國昌並未正面回應，反嗆民進黨到現在還再炒作這項議題，凸顯他們一天到晚在搞「政治鬥爭」，認為民進黨沒在關心國家大事、了解人民真正的需要；黃國昌提及，沈伯洋聲稱他帶出的機密文件是被軍方「追回」，但實際影像顯示是他自己繳回的，譴責沈伯洋混淆視聽，嗆「要不要更正說法」？

