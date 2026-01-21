消失42秒？ 陳培瑜：足以把資料拍完 黃國昌：搞鬥爭

台北市 / 綜合報導

民眾黨立委黃國昌在參與國防機密會議時，拿了機密資料出門，表示是「不小心」拿出去僅30秒。對此，民進黨立委沈伯洋及陳培瑜今調監視器畫面，指黃國昌消失了42秒，足以把資料都拍完。

陳培瑜也表示，黃國昌從10點40分05秒，到了41分20秒才走到委員會門口，全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒。對於民進黨緊咬，民眾黨立委黃國昌回應，民進黨到今天還在操作這個議題，就知道民進黨一天到晚在搞政治鬥爭。

