消失42秒！黃國昌夾帶機密文件手法曝 王義川場勘揭真相「拍完絕對夠」

政治中心／程正邦報導

國防外交委員會機密會議驚傳資料外洩疑雲！民眾黨立委黃國昌被控將機密文件帶離會場，隨後更爆出監視器畫面中出現「消失的42秒」。民進黨立委王義川針對黃國昌消失的動線親自走訪立法院樓梯間發現，從三樓走到二樓平台再返回有一段是監視器拍攝不到的地方，而這關鍵的42秒，足以讓一個人從容翻拍數十頁機密文件。

王義川指出，北檢已針對黃國昌夾帶機密文件正式分案，並指派曾獲傑出貢獻獎、專精查緝金流的主任檢察官張靜薰負責偵辦。(圖/新台派上線)

黃國昌出入神色詭異？ 王義川：拿投影片掩護機密資料

王義川在三立政論《新台派上線》節目中指出，進出機密會議室必須經過金屬探測器搜身，確保手機、iPad等電子設備不能帶入。然而，黃國昌離開時，右手拿著一張民眾黨標誌的投影片。王義川精闢點破：「他拿他的投影片來做掩護，機密資料就夾在那一頁的後面！他出來後遇到助理，第一件事情就是拿給助理。」

更啟人疑竇的是，黃國昌當天罕見帶了兩名助理。王義川分析，黃國昌走出委員會後左轉走下樓梯，在監視器拍不到的樓梯平台消失了42秒。王義川大膽假設：「如果一個人負責翻，另外一個助理拿著手機拍，拍完之後，拍的那個人直接離開，黃國昌再帶著另一個沒拍照片的小助理回去還資料。」

李正皓聽到，黃國昌夾帶機密文件離開時有兩個助理，回來時身旁只有一個助理，傻眼直呼「拍的人消失了」。(圖/新台派上線)

42秒能做什麼？ 范世平實測：一秒一頁「游刃有餘」

為了證實這42秒的「實戰價值」，節目現場請政治系教授范世平進行翻閱實測。在倒數42秒的壓力下，范世平以沉穩的速度逐頁翻閱厚厚的「擬機密文件」。實測結果顯示，即使動作緩慢，42秒內也能輕鬆翻閱超過40頁。

范世平現場實測42秒翻閱文件，「拍完絕對夠」。(圖/新台派上線)

主持人李正皓觀察後直呼：「范老師這速度是合理的，如果要拍是拍得完的！」 王義川說，雖然不知道機密文件有幾頁，但立委陳培瑜告訴他，在那樣的時間內，機密文件「絕對拍得完」。由於周萬來秘書長只允許申請人入內觀看，不能翻拍與複製，目前北檢已針對此案正式分案，並指派曾獲傑出貢獻獎、專精查緝金流的主任檢察官張靜薰負責偵辦。

范世平指出，傅崐萁今天批評台美經貿協議的論述，「台灣每人掏出68萬給美國」，跟國台辦一模一樣，質疑有「中央廚房」供稿。(圖/新台派上線)

台美關稅成對岸籌碼？ 國台辦遭批：論壇前夕與國民黨唱和

除了國內機密外洩疑雲，台美貿易協議也成為政治攻防焦點。國台辦日前跳腳批評台美貿易協議是民進黨的「賣身契」，並宣稱台灣人每人要掏出68萬台幣「付錢給美國」。

政治系教授范世平在節目中痛批，國台辦發言人朱鳳蓮與彭慶恩的說法簡直是臉不紅氣不喘。他語帶諷刺地直言：「中國被美國收48%關稅，我們才15%，你48%的在笑我們15%？這叫割地賠款！如果這是賣身契，我們寧願賣得舒服！」 范世平更點出，傅崐萁所引用的數據與國台辦如出一轍，質疑雙方背後有「中央廚房」統一供稿。

國民黨議員柳采葳坦言，隨然兩岸交流是好事，但現在不是國民黨執政，國共論壇實質意義不大。(圖/新台派上線)

對於即將到來的國共論壇，國民黨議員柳采葳也坦言，現在執政的不是國民黨，國共論壇的實質意義確實大不如前。外界憂慮，在北京一步步進逼下，國共論壇是否會成為出賣台灣利益的籌碼，仍有待觀察。

