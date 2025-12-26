消失5年丈夫神秘現身！女星珍妮佛嘉納再捲危機

珍妮佛嘉納主演並擔任監製的熱門愛情懸疑影集《殘句線索》即將推出全新第二季。（Apple TV提供）

由珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）領銜主演並擔任監製的 Apple TV 熱門愛情懸疑影集《殘句線索》（The Last Thing He Told Me）即將推出全新第二季，日前宣布定檔並釋出首波劇照。延續第一季懸疑解謎的敘事風格，隨著過往秘密浮現，謎團也將隨之加深。

《殘句線索》改編自《紐約時報》暢銷冠軍、知名作家勞拉戴夫 (Laura Dave) 所著作的同名小說，同時也是《晨間直播秀》女星瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）創辦的讀書

廣告 廣告

俱樂部選書之一。第一季播出後，憑藉細膩情感鋪陳與緊湊懸疑節奏廣受好評，珍妮佛嘉納內斂而深刻的演出，成功為作品注入情感深度，成為 Apple TV 話題代表作之一。隨著第二季回歸，觀眾也期待角色命運即將迎來的關鍵轉折。第二季劇情中，當逃亡五年的丈夫歐文再度現身，漢娜與繼女貝莉再度被捲入危機之中，母女倆必須與時間賽跑，在過去的陰影籠罩之前，設法拼湊真相、找到守護彼此的唯一可能。

珍妮佛嘉納（左）主演《殘句線索》，第二季她與女兒又再陷入危機。（Apple TV提供）

第二季製作陣容與卡司同樣堅強，由二十世紀影業和瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）的製作公司《Hello Sunshine》共同製作，原班人馬包括《辣妹過招》安格利萊斯（Angourie Rice））、《晨間直播秀》大衛摩斯（David Morse ）與《權力遊戲》尼可拉（Nikolaj Coster-Waldau）等人將全數回歸，並迎來實力派演員《侏羅紀世界》女星茱蒂葛瑞兒（Judy Greer）與《西雅圖夜未眠》麗塔威爾森（Rita Wilson）加盟演出。

在第二季正式上線前，觀眾可先透過勞拉戴夫（Laura Dave）精彩小說續作《The First Time I Saw Him》，提前走進《殘句線索》第二季的故事世界，該書將於 2026 年 1 月 6 日推出，搶先揭曉影響命運走向的關鍵線索。《殘句線索》第一季於 Apple TV 現正熱播中，第二季將於 2026 年 2 月 20 日全球首播。

更多中時新聞網報導

NBA》邊說垃圾話邊飆分 杜蘭特斬金塊6連勝

聯想《與惡》温昇豪痛心北捷殺人案

「華亞科擴大案」復活 劉世芳樂觀其成