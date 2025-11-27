消失6公分去哪？hololive水宮樞官方修改身高「縮水」引熱議，網：原來呆毛不算

hololive DEV_IS 音樂團體「FLOW GLOW」日才團體全員 3D 化，帶來精彩的歌舞表演。其中同樣表現亮眼的成員水宮樞（水宮枢），因為眼尖的粉絲發現官方網站上的個人資料居然悄悄的更動，且更動的數值居然是「身高」。原先設定為 151 公分高的水宮樞，在最新的官方頁面中已被調整為 145 公分，直接縮水了 6 公分，立刻在社群上引起粉絲討論。

身高從 151 變成 145 公分。（圖源：水宮枢 FLOW GLOW／hololive 官方）

對於這消失的 6 公分，粉絲們也進行了各種幽默的推測與考察。由於水宮樞的人物設計中擁有一根顯眼的「呆毛」，以及看起來非常有厚度的鞋底，許多網友開玩笑的表示：「原來那根呆毛就有 6 公分嗎？」、「這是扣除鞋底高度後的淨身高吧」、「被營運判定呆毛不算身高了」。更有粉絲翻出她過去強調「要相信官方數據」的言論，如今官方數據親自下修，讓這次的改變顯得格外有趣。

這波身高下修雖然看似是削弱（Nerf），但實際上卻讓水宮樞在粉絲心中的可愛度不減反增。社群上的討論充滿了：「歡迎加入 U149」（從《偶像大師灰姑娘女孩》來，身高 149 公分以下的偶像）、「變更矮反而更可愛了」、「緊急 Hotfix 修正 BUG」等留言。修正後的 145 公分身高，也讓她與已經畢業的前輩紫咲詩音（紫咲シオン）處於同一身高。