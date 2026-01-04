消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神

記者林宜君／台北報導

消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。（圖／翻攝自IG）

消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」從照片可見，現年51歲的黃立行戴著深色毛帽、身穿連帽上衣，胸前還背著一隻白色博美犬。即便多年未在演藝圈曝光，黃立行的外型與氣質幾乎未見明顯變化，狀態依舊引人注目。該隻狗正是他與交往多年的女友徐靜蕾一同飼養，畫面曝光後被網友大讚「帥又溫柔」。

廣告 廣告

知名DJ馬克（左）於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行（右）本人。（圖／翻攝自DJ馬克FB）

馬克在貼文中興奮寫下：「2025的最後幾分鐘，遇到了Stanley黃立行，讓我覺得2026會是強到地心引力抓不住的一年。」短短一句話，立刻引來大批留言朝聖，不少人直呼：「這根本是都市傳說等級」、「背狗的Stanley太犯規」、「如果在路上遇到真的會原地起飛」。黃立行早年以嘻哈團體L.A. Boyz出道，後續轉型個人歌手並奪下金曲獎歌王，也曾挑戰電影演出，包括話題性十足的國片《台北晚九朝五》。在事業高峰時期，他選擇淡出演藝圈，生活重心逐漸轉向私人領域。

不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。（圖／翻攝自DJ馬克FB）

2019年，他曾短暫露面，參與綜藝節目並擔任哥哥黃立成旗下虛擬版權交易平台「Machi X」的顧問，之後便鮮少公開現身。私下的他，與女友徐靜蕾愛情長跑超過15年，兩人皆奉行不婚主義，認為彼此信任比形式更重要，也未受到親友催婚壓力。徐靜蕾過去曾坦言，39歲時赴美凍卵，為未來保留更多選擇空間。這次街頭巧遇的畫面曝光，不僅讓老粉絲驚喜，也再度證明黃立行即便淡出多年，依舊是許多人心中難以取代的男神存在。

更多三立新聞網報導

于朦朧生前遭囚禁小黑屋曝光！全網炸裂：娛樂圈黑箱太可怕 繼續禁娛

日本男星喜訊被插刀！AV女優稱遭強暴染性病 網疑：過了10年現在才說？

26歲美女交警爆紅！網友驚呼「以為楊紫拍戲」 粉絲跨城追星引網路熱議

A-Lin「那魯One」圈粉！作家也入坑 笑稱：這正是打不死的台灣人特質

