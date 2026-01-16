消失8點檔12年突轉行！46歲女星罕發長文不忍了 鬆口「關鍵內幕」

記者蔡維歆／台北報導

46歲的昔日台8女神連靜雯淡出螢光幕至今12年，轉行成直銷女王的她除了考取了瑜珈師資證照，推廣健康生活，也專注於經營直銷事業與自我成長。昨（15）日，她罕見在臉書發長文回顧這段人生轉彎的心路歷程，引發關注。

連靜雯坦言過去身為八點檔演員，每天在鏡頭前演繹不同角色的人生，卻在一次生病後，第一次真正停下腳步，認真問自己：「如果連健康都失去，還剩下什麼？」因此成了她人生的重要轉捩點，也讓她深刻體悟到健康並非理所當然，人生更不該交由他人替自己決定。

連靜雯發文談心路歷程。（圖／翻攝自臉書）

因此，她選擇離開熟悉的舞台，踏上一條「沒有人替她寫好劇本」的道路。外界看來，她像是在順境中轉舵，似乎格外幸運，但連靜雯直言，只有自己知道這條路走得並不輕鬆，懷疑、否定、挫折與壓力從未缺席。連靜雯表示，正因為一路上的困難與挑戰，讓她更加清楚，唯有把人生的方向盤握在自己手中，才是真正的底氣。走到今天，她終於能給自己一個交代，也感謝一路上提攜她的事業導師與在低潮時仍願意相信她的夥伴。

