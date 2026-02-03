消局仁愛分隊長詹能傑告別式 入祀忠烈祠

因公殉職的勇消詹能傑舉行告別式，由市長謝國樑以覆旗儀式，並將其入祀忠烈祠，緬懷故詹分隊長的英勇奉獻。（記者林玉棋翻攝）

基隆市消防局仁愛分隊故分隊長詹能傑，於1月21日深夜執行火災救援任務時，奮不顧身投入火場搶救，因公殉職，社會各界深感哀痛；昨（3）日下午於南榮公墓殯儀館舉行公祭典禮，為表彰詹能傑捨身取義的壯烈事蹟，內政部長劉世芳親自頒發總統褒揚令，市政府也追晉詹能傑為「分隊長」，其英雄魂將永久入基隆市祀忠烈祠，接受市民永世悼念，並以覆旗儀式並將其入祀忠烈祠，緬懷其英勇救災、為民奉獻的精神。

因公殉職的詹能傑公祭前，消防局特別安排「移靈巡禮」儀式，由消防車隊護送靈柩回到詹能傑生前服務的分隊。當車隊停在仁愛分隊前時，基隆市消防局長游家懿、副局長翁藝瑛及消防員穿著消防禮服，與義消一同站在門口，由第一救災救護大隊大隊長許喬閔行舉手禮，高喊「詹能傑分隊長，任務結束」，在場人員一同行舉手禮，忍淚送詹能傑最後一程。

詹能傑於1月21日晚上在樂利三街「台北生活家」社區火災現場，帶領同仁執行救援任務，為搶救受困民眾，多次深入火場搜尋。現場因屋內堆放大量衣物與雜物，火場濃煙密布、環境惡劣，救援條件極為艱困，詹能傑仍堅守崗位，最終因缺氧於火場中倒下，送醫搶救後仍不治，英勇殉職，令消防同仁與社會各界萬分不捨。

告別式中，由市長謝國樑頒授詹能傑褒揚令、覆蓋消防旗與國旗、頒發行政院楷模獎章、消防專業獎章、追晉二線一星分隊長及消防榮譽獎章等儀式，以最高規格向殉職英雄致敬。

謝國樑表示，詹能傑長年堅守消防第一線，展現高度專業、責任感與無私奉獻精神，其英勇行為不僅是消防同仁的典範，更是社會共同的驕傲。市府已啟動相關追贈及撫卹措施，並將全力協助家屬辦理後續撫卹事宜。在莊重肅穆的氣氛中，全體與會者共同緬懷這位以生命守護人民的消防英雄，他的忠勇事蹟，將永留人心。