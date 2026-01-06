消局提「宜縣中型搜救隊國家認證」 強化救災能量

宜蘭縣政府縣務會議由縣消防局長徐松奕提出「宜蘭縣中型搜救隊國家認證」專題報告，通過認證是對宜蘭救災量能的肯定，旨在提升宜蘭縣的救災能力，並履行國際責任。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府縣務會議於今（六）日由縣消防局長徐松奕提出「宜蘭縣中型搜救隊國家認證」專題報告。宜蘭縣中型搜救隊國家認證目的在於強化縣內救災能量、支援國內災害、一一五輪值國際人道救援。結語中強調，通過中型搜救隊國家認證是對宜蘭救災量能的肯定，過去守護著宜蘭這片土地，期許未來為世界盡一份力。

縣消防局長徐松奕表示，宜蘭縣政府於一一三年開始籌組國家中級搜救隊，經過一年半的努力，在一一四年七月廿三日完成訓練任務。這支終極救護隊包含管理組、醫療組、後勤組和搜救組，共六十九人，成員包括土木工程師、醫師和搜救人員。訓練在南投的內政部訓練中心進行，持續三十六小時不間斷，最終取得認證。

徐松奕局長強調，獲得認證後，該隊將於一一五年接受中央指派，參加國際搜救的輪值，每次輪值約為兩個月，當國際有需要支援時，將與重型組織和其他直轄市、縣市合作進行救援。此任務旨在提升宜蘭縣的救災能力，並履行國際責任。