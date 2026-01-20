消弭歧見力拚民進黨內團結 立委陳亭妃赴拜會議長邱莉莉和「挺憲」議員

民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」落幕，初選期間包括南市議會正副議長等多數民進黨籍議員力挺立委林俊憲，面臨黨內整合，立委陳亭妃特赴台南市議會拜會議長邱莉莉等人，力拚黨內團結。 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長黨內初選「妃憲之爭」落幕，初選期間包括南市議會正副議長等多數民進黨籍及無黨籍議員共 25 人力挺立委林俊憲，且攻擊砲火猛烈。面臨黨內整合，立委陳亭妃今（20）日上午特赴台南市議會拜會議長邱莉莉等人，力拚黨內團結。

民調勝出的立委陳亭妃，今日邁出「大和解」之旅的第一步，正式拜會挺憲派的議長邱莉莉，10 多名支持林俊憲陣營的黨團議員也陪同出席。在挺妃議員陪同下，剛贏得民進黨台南市長初選的立委陳亭妃神情輕鬆走進台南市議會，一見議長邱莉莉，不僅伸出手握手言歡，還輕擁其肩膀，兩人互動自然，也是兩派人馬首次會面「破冰」。

廣告 廣告

陳亭妃表示，初選結果出來的時候，其實她就已經一一親自打電話民進黨籍的議員，跟他們拜託，今天就是正式安排時間，來向議長，副議長來做一個拜訪。

雙方密室會談 45 分鐘後，陳亭妃離去時不願發表意見，僅說「OK 啦！」邱莉莉方面，則對陳亭妃沒有簽署由 23 名議員連署的「2026 民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。

據了解，由挺憲派主導擬定的「2026 民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨 40 周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

民進黨團總召李宗翰指出，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜，由 23 位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，與陳亭妃友好的議員也沒簽名，讓他們感到遺憾。

邱莉莉則認為，此次陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點。陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明，但還是很謝謝她今天來拜訪。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳亭妃追蹤溪北糖鐵五分車規劃進度 爭取核心糖廠打造「親子科技互動城堡」

馬到成功迎新春 逛新化年貨大街虎頭埤奇美博物館 臺南春節樂購遊