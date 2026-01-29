「消息不正確」 啦啦隊女孩遭點名闖SJ休息室 經紀公司發聲

〔記者馮亦寧／台北報導〕今(29)兩名富邦啦啦隊女孩被爆料，韓流帝王Super Junior(以下簡稱SJ)去年9月L.S.S小分隊來台灣開球時，闖入貴賓室追星，故遭韓方抗議，未獲球團續約。被點名的兩人分別是寶兒、「Kapo」嘉寶，但寶兒直接在社群平台留言否認，接著Kapo經紀公司也發聲明稿闢謠。

曾經是女團Popu Lady成員的寶兒直球對決，在社群平台留言表示「根本沒有去貴賓室，也沒有追星」。繼寶兒公開澄清後，稍後另一名港籍啦啦隊Kapo也透過經紀公司發聲明，指Kapo雖然是SJ粉絲，但當天並未到貴賓室追星，且Kapo新賽季合約仍與球隊討論中，感謝外界關心。

廣告 廣告

港籍啦啦隊成員Kapo嘉寶(上)經紀公司發聲明澄清。(資料照，記者林正堃攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

嚴凱泰21歲女兒正臉照曝光！嚴珮瑜開賓利跑車遭狠酸「連自家車都不開」

立春做好「財富春耕」 2026下半年獲利多3成

春節將至！留意「赤馬紅羊劫」影響 命理師揭注意事項

67歲《五燈獎》廖偉凡消失台演藝圈20年！揭「年收300萬新身份」

