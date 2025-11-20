消息人士透露的烏克蘭28點和平計劃有什麼內容？

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基今天（11月20日）在基輔會見美國陸軍官員。《政客》（Politico）雜志先前報道了美國陸軍部長丹·德裡斯科爾（Dan Driscoll）和陸軍參謀長蘭迪·喬治將軍（Randy George）將訪問基輔並與澤連斯基會面的消息。美國駐基輔大使館現證實，由陸軍部長德裡斯科爾率領的美國代表團正在基輔進行“實況調查”。

周三（11月19日）在安卡拉與土耳其總統埃爾多安舉行會談後，澤連斯基在社交媒體上對土耳其願意提供“必要的平台”表示感謝，但也同時強調，“只有特朗普總統和美國才有足夠的力量結束這場戰爭。”澤連斯基寫道：“停止流血沖突、實現持久和平的關鍵在於我們與所有伙伴協調合作，並且美國保持高效、強有力的領導。”

媒體報道的28點計劃有哪些內容？

新聞網站Axios本周二援引美國和俄羅斯官員的話報道，特朗普政府在與俄羅斯秘密磋商，以制定一項結束烏克蘭戰爭的新計劃。該計劃由美國特使史蒂夫·維特科夫（Steve Witkoff）牽頭起草，包含28點內容，涵蓋烏克蘭和平和安全保障、歐洲安全、未來的美俄關系以及美烏關系等四個方面。 一位烏克蘭高級官員告訴路透社，基輔方面已收到有關美國提出的一系列結束戰爭方案的“信號”，但烏克蘭並未參與這些方案的制定。

廣告 廣告

周三，Axios援引一位了解此事的美國官員的話報道稱，美國的新方案設想烏克蘭將目前未控制的烏克蘭東部部分地區割讓給莫斯科，以換取美國對基輔和歐洲未來抵御俄羅斯侵略的安全保障。

綜合德國《每日鏡報》、《法蘭克福評論報》等媒體的報道，美俄商談的新方案包含以下內容：

將整個頓巴斯地區將割讓給俄羅斯並將其非軍事化

克裡米亞將繼續由俄羅斯控制

基本凍結途經扎波羅熱州和赫爾松州的南部戰線

烏克蘭軍隊規模減半（不超過40萬）並限制其武器裝備

任何外國軍隊都不得駐扎在烏克蘭領土上

美國不再向烏克蘭提供武器

承認俄語為官方語言

恢復此前親莫斯科的東正教的合法地位

作為交換，美國向基輔和歐洲提供安全保障，以防俄羅斯發動攻擊。

總體而言，這些要點大多並非新內容，而是幾乎完全符合俄羅斯的訴求和戰爭目標。這些要求也包括扶植烏克蘭新政府。至於28點計劃中對澤連斯基未來的設想，尚不得而知。目前，俄羅斯軍隊控制著烏克蘭約19%的領土，並且正在穩步推進，但並未完全控制頓巴斯地區。

《金融時報》報道稱，該草案與此前已知的俄羅斯要求基本一致，甚至與俄羅斯2022年提出的和平方案有所重疊。一位烏克蘭官員告訴《紐約時報》，基輔方面“無法接受”該方案。

歐洲的反應

德國外長瓦德富爾表示，德國對美俄就烏克蘭和平計劃進行的所謂秘密會談毫不知情。瓦德普爾周三在柏林對記者說，德國“沒有收到”美國媒體報道的這份包含28點內容的計劃的簡報。

據路透社報道，在布魯塞爾舉行的歐盟外長會議上，與會者謹慎地避免對尚未完全公開的美國和平計劃發表過多評論，但明確表示，他們將反對向基輔方面提出懲罰性讓步要求，任何協議都不能剝奪烏克蘭的自衛能力。

法國外長讓-諾埃爾·巴羅表示：“烏克蘭人民渴望和平——一個尊重各國主權的公正的和平，一個不會因未來侵略而受到質疑的持久和平。” 他說，“但和平絕不能是投降。”

波蘭外長拉多斯瓦夫·西科爾斯基表示，烏克蘭作為沖突的受害者，其自衛能力不應受到限制。

歐盟外交政策負責人卡拉斯表示，任何協議都必須得到歐洲各方和烏克蘭自身的支持。

美國和俄羅斯怎麼說？

白宮尚未對報道的新和平方案發表評論。

有報道稱，華盛頓正向烏克蘭政府施壓，要求其接受美國擬定的協議草案的關鍵條款。

美國國務卿馬可·盧比奧在X上表示，華盛頓將“繼續根據沖突雙方的意見，制定結束這場戰爭的潛在方案清單。“他還寫道。”結束像烏克蘭戰爭這樣復雜而致命的戰爭，需要廣泛交流嚴肅而務實的想法。而實現持久和平，則需要雙方同意做出艱難但必要的讓步。”

俄羅斯周三晚間否認推動烏克蘭戰爭結束的努力有了進展。俄羅斯發言人德米特裡·佩斯科夫在莫斯科接受路透社采訪時表示，自8月份普京總統與特朗普總統舉行峰會以來，沒有任何新的進展可以宣布。

（路透社、每日鏡報、法蘭克福評論報等）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正