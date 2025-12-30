消息人士：中國強制要求芯片制造商增產時使用五成國產設備
（德國之聲中文網）據路透社報道，這項規定並未公開，但近幾個月來，芯片制造商在尋求中國政府批准建設或擴建工廠時，已被有關部門告知，他們必須通過采購招標證明至少一半的設備由中國制造。
路透社指出，這項強制性規定是北京為擺脫對外國技術的依賴而推出的最重要措施之一。在美國於2023年收緊技術出口限制，禁止向中國出售先進的人工智能芯片和半導體設備後，這一舉措的步伐加快了。
盡管美國的出口限制阻礙了一些最先進設備的銷售，但50%的國產化率規定正促使中國制造商即使在美、日、韓、歐洲等國的外國設備仍然可用的領域，也將選擇中國國內供應商。
知情人士表示，申請若未達到這一門檻通常會被駁回，但當局會根據供應限制情況給予一定的靈活性。對於國產設備尚未完全普及的先進芯片生產線，這一要求會有所放寬。
一位消息人士告訴路透社：“當局更希望國產化率遠高於50%。他們的最終目標是讓工廠100%使用國產設備。”
中國工業和信息化部未回應置評請求。
舉國之力
中國國家主席習近平一直呼籲“全民參與”，構建完全自主的國內半導體供應鏈，這需要全國各地企業和研究中心的數千名工程師和科學家的共同努力。
這項努力涵蓋了整個供應鏈的各個環節。路透社本月早些時候報道稱，中國科學家正在研發一種能夠生產尖端芯片的機器原型，而華盛頓多年來一直試圖阻止這一成果的出現。
中國半導體設備廠商北方華創的一位前員工說：“以前，像中芯國際這樣的國內晶圓廠更傾向於使用美國設備，根本不給中國企業機會。但這種情況從2023年美國出口限制開始改變，中國晶圓廠別無選擇，只能與國內供應商合作。”
據公開采購數據顯示，今年中國國有企業訂購國產光刻機及零部件的訂單量創下歷史新高，達到421筆，總價值約8.5億元人民幣，這表明市場對本土研發技術的需求激增。
為支持本土芯片供應鏈，北京方面還通過“大基金”向半導體行業投入了數千億元人民幣。該基金第三期於2024年啟動，規模達3440億元人民幣。
贏家和輸家
消息人士稱，這項政策已初見成效，尤其是在蝕刻工藝等領域。蝕刻工藝是芯片制造的關鍵步驟，使用化學反應（濕法刻蝕）或高能離子（干法/等離子體刻蝕）去除未被光刻膠保護的薄膜材料，從而把電路圖案永久地轉移到晶圓。
兩位消息人士透露，中國最大的芯片設備集團北方華創在中芯國際一條先進的7納米生產線上測試其蝕刻設備。此前，北方華創已成功將蝕刻設備應用於14納米生產線，此次測試的早期階段性成果表明，中國本土供應商的進步速度驚人。
消息人士稱，以前中國先進的蝕刻設備主要由Lam Research科林研發和東京電子等外國公司供應，但現在北方華創及其規模較小的競爭對手中微公司（AMEC）正在部分取代這些外國公司。
北方華創也已成為中國存儲芯片制造商的關鍵合作伙伴。消息人士稱，北方華創還開發了固定晶圓的靜電吸盤，以取代科林研發因2023年美方限制措施而無法繼續維修的磨損零件。
中國的發展令全球競爭對手感到擔憂，因為外國供應商正被擠出中國市場。據Anaqua的AcclaimIP數據庫統計的數據，北方華創在2025年提交了創紀錄的779項專利申請，是2020年和2021年提交數量的兩倍多，而中微公司也提交了259項。
北方華創今年上半年的營收增長了30%，達到160億元人民幣。中微公司上半年的營收增長了44%，達到50億元人民幣。
分析師估計，中國光刻膠去除和清洗設備的自給率已達到約50%，該市場此前由日本企業主導，但現在由北方華創在本土市場佔據領先地位。
一位消息人士稱：“中國本土設備市場將由兩到三家主要制造商主導，北方華創肯定是其中之一。”
作者: 德才 (路透社)
