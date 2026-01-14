消息人士：中國海關不允許英偉達H200芯片入境

（德國之聲中文網）路透社引述三名知情人士稱，本周中國海關部門告知報關人員，英偉達H200人工智能芯片不允許進入中國。

與此同時，消息人士稱，本周二，中國政府官員召集國內科技企業開會，作出明確指示，非必要不得購買H200芯片。

一名消息人士稱：“官員的措辭十分嚴厲，目前基本上就是禁止，但未來也可能發生變化。”

北京動機不明

H200是英偉達第二強大的人工智能芯片，也是美中關系中存在的爭議之一。

盡管中國企業對H200需求強勁，但尚不清楚，北京想要禁止該芯片是為扶持本土芯片企業，還是要與華盛頓討價還價。

特朗普政府本周正式有條件批准H200芯片對華出口。在美國這也存在爭議，對華鷹派擔心中國軍方利用該芯片，在人工智能領域削弱美方優勢。

消息人士稱，中國有關部門未提供相關指令的具體緣由，也未明確這是否僅為臨時措施。

路透社報道稱，未能證實中國有關部門的指令適用於已有的H200訂單，還是僅針對新訂單。

談判籌碼？

本周二，網站The Information報道稱，本周中國政府告知部分科技企業，僅在特殊情況下批准購買H200，比如與大學伙伴關系下的研發項目。

榮鼎集團戰略分析師雷瓦·古容（Reva Goujon）表示，美國總統特朗普4月訪華之際，北京希望美國在科技管制方面作出更大的讓步。

智庫外交關系委員會高級研究員克裡斯·麥奎爾（Chris McGuire）也表示：“北京認為，美國急迫地想要對華銷售人工智能芯片，因此可以迫使美國在出口許可批准方面作出讓步”。

為遏制中國人工智能與技術發展，自2022年以來，美國對華實施高端芯片出口管制。

去年，特朗普先是禁止、後批准性能弱得多的H20芯片出口。但自8月起，北京實際上禁止了H20出售到中國。英偉達總裁黃仁勳之後表示，該企業在華人工智能市場份額已降至零。

H200芯片的性能則大約是H20的六倍，因此頗具吸引力。盡管中國芯片制造商已研發出如華為昇騰910C這樣的產品，但H200被認為對於大規模訓練高級AI模型方面，效率要高得多。

消息人士上月表示，中國技術企業已經提交了200余萬枚H200芯片的訂單，單價27000美元。這超過了英偉達70萬枚H200芯片的庫存量。

批准H200芯片對華銷售，究竟對中美雙方誰更有利，很難說清。

重新進入中國市場對英偉達以及提成25%的美國政府而言，將意味著巨大的利潤。

白宮負責AI事務的大衛·薩克斯（David Sacks）也認為，對華出口這樣的芯片會打擊中國競爭者，使後者不至於加大努力趕上英偉達。

