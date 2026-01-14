消息人士：中國要求國內企業停用美以網絡安全軟件

（德國之聲中文網）兩位消息人士稱，被點名的軟件供應商包括旗下擁有VMware網站的美國博通（Broadcom）、派拓網絡（Palo Alto Networks）和飛塔（Fortinet）以及以色列Check Point軟件技術公司（Check Point Software Technologies）。中國當局擔心這些供應商提供的網絡安全軟件可能收集機密信息並將其傳輸到境外。

由於事件的敏感性，消息人士拒絕透露姓名。路透社未能確定有多少家中國公司收到了消息人士所稱的近日發布的通知。中國互聯網監管機構國家網信辦和工信部尚未回應路透社的置評請求。上述四家公司也未回復路透社的問詢。

多年來，博通等公司在中國建立了相當的業務基礎。博通（Broadcom）在中國有六個辦事處，飛塔（Fortinet）在中國大陸設有三個辦事處、在香港設有一個辦事處，派拓網絡（Palo Alto Networks）在中國有五個辦事處，其中一個位於澳門，Check Point的網站列出了其在上海和香港的服務地址。

北京擔心西方設備被外國入侵

隨著中美緊張關系加劇，雙方都在爭奪科技霸權，北京致力於用國產技術替代西方技術。早在特朗普去年年初重返政壇之前，圍繞外國網絡安全供應商的政治博弈就已開始。中國分析人士表示，北京越來越擔心西方設備被外國勢力入侵的可能性，因此一直在尋求西方計算機設備和辦公軟件的替代方案。中國現在最大的網絡安全供應商包括360數字安全集團和東軟集團。

網絡安全公司通常聘用情報界資深人士，並與各自國家的國防機構密切合作。其軟件產品通常擁有對企業網絡和個人設備的廣泛訪問權限。分析人士稱，所有這些至少在理論上都為間諜活動或破壞活動提供了渠道。

美以軟件供應商指控中國黑客攻擊

一些面臨禁令的美國和以色列公司曾多次指控中國進行黑客攻擊，但中國方面否認了這些指控。

上個月，Check Point 發布了一份報告，稱一次與中國有關的黑客行動攻擊了某“歐洲政府機構”。去年9 月，派拓網絡發布了一份報告，指控中國黑客攻擊了世界各地的外交官。

（路透社）

作者: 德才