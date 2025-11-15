消息人士：印度克什米爾警察局發生爆炸 釀9死29傷
（中央社印度斯利那加15日綜合外電報導）警方消息人士表示，昨天深夜，印度控制的克什米爾地區一座警察局內，一堆被沒收的爆裂物發生爆炸，造成至少9人死亡、29人受傷。
路透社報導，消息人士表示，大部分死者為警察，包括正在檢驗爆裂物的鑑識人員。他們指出，一些傷者情況危急。
其中一名消息人士說：「罹難者的身分仍在確認中，因為有些屍體已被燒得面目全非。」
這名消息人士表示：「爆炸威力之大，以致部分屍塊是在鄰近住家附近被找到，距離警察局大約100至200公尺遠。」
稍早，一名當地警官告訴路透社，爆炸震撼了瑙鋼（Nowgam）警察局。該名警官說，火勢已吞沒整個警察局，消防人員已緊急趕往搶救。
4天前，新德里發生一宗汽車爆炸案，造成至少8人喪生。印度政府已將這起事件認定為恐攻事件。
擁有核武的印度與巴基斯坦為爭奪克什米爾（Kashmir）這一爭議地區已持續數十年爆發零星戰爭。兩國都聲稱對該地區擁有完整主權，但各自僅實際控制其中一部分。（編譯：嚴思祺）1141115
其他人也在看
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 22 小時前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今（...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
要高市早苗把話「吞回去」！中國外交部嗆：日本若敢動用武力介入台海、解放軍必將迎頭痛擊！
日本首相高市早苗回應國會有關「台灣有事」（台海發生戰爭），以及北京動用武力入侵的情況，她提到此情形、有可能構成日本安全保障法制當中，讓東京能夠動用集體自衛權的「存亡危機事態」，允許自衛隊介入緊張台海局勢。此話一出，立即讓中國官方跳腳和震怒，外交部甚至要求高市收回發言，並強調如不收回、後續一切代價將由日方自行承擔。引述陸媒報導，中國外交部發言人林劍13日在例行......風傳媒 ・ 1 天前
水費莫名暴增！台水人員敲門查水表無人應 破門驚見82歲嬤已成白骨
台中市北屯區發生一起「孤獨死」案件。82歲曾姓婦人長期獨居，加上個性內向，鮮少與他人接觸，但近2個月婦人的用水量突然暴增，自來水公司察覺有異，今（13）日下午前往查看，經多次敲門都無人回應，通報警方與里長到場協助破門，進入屋內後驚見她已死亡成白骨。對此警方已報請檢察官相驗，釐清確切死因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王義川喊「圖利輝達」成笑話！她揭蔣萬安預判了民進黨的預判
台北市議會日前通過北市府與新光人壽的合意解約案，準備迎接輝達進駐，但民進黨立委王義川卻質疑台北市政府涉圖利，對此前台北市府副發言人郭音蘭表示，蔣萬安之前堅持不讓新壽直接移轉給輝達，就是為了杜絕圖利的風險，雖然遭到綠營痛批，不過現在看來，蔣萬安根本是「預判了民進黨的預判」。中天新聞網 ・ 1 天前
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，已遭大馬警方延扣9天，由於尚無直接證據顯示黃明志涉及命案，黃明志13日在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），黃明志的律師及交往15年造型師女友Sarah等人昨下午赴金馬警局總部，隨後陪同黃明志一同搭車離開。中時新聞網 ・ 1 天前
中國懸賞網紅八炯與閩南狼 徵犯罪線索 陸委會：台灣內部團結最重要
繼立委沈伯洋被中國重慶市公安局「立案偵查」後，福建省泉州市公安局今天（13日）發布懸賞通告，徵集台灣網紅「八炯」（本名溫子渝）與「閩南狼」（本名陳柏源）違法犯罪線索。陸委會副主委兼發言人梁文傑下午表示，懸賞、廣徵線索只是「做樣子」，中共意圖對內激化民族主義熱潮、對台擾亂社會民心，面對這個狀況，台灣內部團結最重要。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 2 小時前
3子女向法院請求「免扶養」 失格中風老爸當庭良心發現
6旬男子中風後半癱被送安養院，社工循線找到其3名子女要求出面處理。沒想到他們向法院請求免除扶養父親的責任，因為父親之於他們的印象，除了酗酒、打罵，更罔顧2名手足患有嚴重的先天性心臟病，不曾陪同就醫，更遑論給付醫療和生活費，跟母親離婚後就人間蒸發數十載，直到老病了才又現身。自由時報 ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 2 小時前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
敬老金網站「台北變上海」社會局報警提告
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
最新／台北市民快戴口罩！松山工地竄火 濃煙飄散「這幾區」
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導最新消息！今（13）日晚間8時55分台北市松山區健康路325巷的某住宅建案工地竄出濃煙，警消人員獲報趕抵現場時發現，該工地堆放建材、模板、鋼瓶的地下室已然陷入火海，火勢迅速延燒，關係人表示現場無人受困在內；消防人員全力灌救中，以防止火勢繼續蔓延。另外，台北市應變中心也提醒，環保局評估火災產生的濃煙將影響信義、萬華、中正及內湖區，目前已緊急通報區公所透過里鄰系統提醒民眾注意防護，可先緊閉門窗或戴上口罩。民視 ・ 1 天前
再談總統特赦「母悶殺腦麻兒」 石崇良這回眼眶泛淚：覺得不捨啦！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台北市一名80歲老婦2023年親手悶死照顧超過50年的腦麻兒子，全因身心俱疲，近期一審輕判二年六個月徒刑，法院更以情況特殊，建請總統特赦。繼昨天公開表態支持總統特赦之後，衛福部長石崇良今（14）日再次感嘆，這樣的行為雖不可取、也不應成為免除司法的理由，但「我個人的情感上，還是會覺得不捨啦」甚至一度講到眼眶泛淚。 面對...匯流新聞網 ・ 23 小時前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
發文「帶槍掃射」台大校園！男子辯稱：不滿發雞排 下場曝光
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導台大一名大氣系的網友因颱風假預測落空，宣布在校內免費發雞排，沒想到Threads上卻出現一名男子揚言「11月16日，中午12點，台大傅鐘，我準時帶槍掃射你們這群乞丐」，引發學生恐慌。大安警分局獲報後立即與北市刑大循線追查，並迅速鎖定41歲謝姓男子，通知其到案。謝男到案後辯稱，是因不滿活動而情緒失控，否認有真正犯案意圖，警方現已依恐嚇公眾罪嫌移送北檢。台大校園近日因一場「預測颱風假」的趣味活動掀起話題。一名自稱台大大氣系的網友，因先前預測颱風假失算，決定在校內免費發送雞排，並在社群平台提前告知。不過，就在學生間傳得熱烈之際，昨日Threads上卻出現一則恐嚇內容的貼文，語帶暴力威脅，讓不少準備前往領取雞排的網友心生警戒。在該則貼文中，發文者稱「還敢發雞排，台大氣象系？那我告訴你11月16日，中午12點，台大傅鐘，我準時帶槍掃射你們這群乞丐」，引發網路社群議論，也讓校內外民眾憂心安全情況。有人將訊息轉傳提醒其他學生注意，相關單位也立即接獲通報。謝男辯稱，只是因不滿「發雞排一事」，才會留言，否認自己真的有意圖實施攻擊。（圖／翻攝自Threads）大安警分局獲悉後，立刻展開查處行動，不僅加強校園周邊巡邏強度，並與台北市刑警大隊共同偵辦，從帳號資料及網路足跡一路追查到發文背後的來源，警方最終鎖定一名居住在新北市新店區的41歲謝姓男子，並於昨日下午通知他到案進行說明。面對警方詢問，謝男承認貼文出自他的帳號，但辯稱只是因不滿「發雞排一事」而情緒失控，才會留下誇張言論，否認自己真的有意圖實施攻擊。警方在完成筆錄後，依涉犯恐嚇公眾罪將謝男移送台北地檢署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／發文「帶槍掃射」台大校園！男子辯稱：不滿發雞排 下場曝光 更多民視新聞報導地牛又翻！上午7點56分 宜蘭外海4.2淺層地震蔡英文結束訪歐行程清晨返抵台灣 微笑揮手畫面曝山道猴子！陽明山「獼猴群佔領馬路」 網笑：猩球崛起？民視影音 ・ 4 小時前
花蓮陸籍配偶村長遭解職提訴願成功 縣府撤銷原機關處分
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為在台陸籍配偶，2022年首度參選並當選，但在8月1日遭鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華提起訴願，經花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，認為富里鄉公所違反行政程序法，並要求鄉公所另為適法處理。鄧萬華得知後，僅簡單回應，還沒收到正式公文，不便多說。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 20 小時前
泰關三年.緬甸KK園金主「送中」 緬甸詐案.陸批美「黑吃黑」
位於緬甸、柬埔寨的詐騙園區，近年來陸續傳出誘拐綁架受害者參與詐騙，受害者遍及亞洲甚至全球。其中惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主，中國商人佘智江，在經歷泰國三年關押後，週三(11月12日)由泰國引渡至中國受審。至於KK園區，近期則遭緬甸軍方爆破拆除，但類似的詐騙園區在周邊仍有許多個。至於另一名來自中國的詐騙主嫌陳志，上月中不但遭美英制裁，美方更沒收陳志犯罪所得，總計12萬枚比特幣。北京當局近日發表報告，質疑美方沒收的比特幣恐涉及「國家級駭客組織」的「黑吃黑」行動，案件可能演變為中美之間的角力。TVBS新聞網 ・ 1 天前