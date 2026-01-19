消息人士：川普將在達沃斯會議提出格陵蘭問題選項 可能包括「租借99年」

格陵蘭島。路透社



美國總統川普為了取得格陵蘭島的控制權，已經宣布將向歐洲多國加徵關稅，並揚言不會只侷限於「和平」方案。這可能形成美國與歐洲跨大西洋關係80年來最大的危機，也將對仍在抵抗俄軍侵略的烏克蘭形成重大衝擊。《基輔郵報》週一（19日）引述知情人員消息表示，川普準備將在本週的瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）會議上，向歐洲提出解決格陵蘭問題的方案。

報導引述兩名知情人士的消息說，川普雖然曾在公開場合排除了向丹麥「租借」格陵蘭的選項，但實際上他私底下更有彈性。如果美國可以取得「租借99年」的合約，川普對於能夠控制格陵蘭島近1世紀，會抱持開放態度。這是緩解歐洲憤怒的折衷方案，同時仍能讓美國事實上長期控制這座資源豐富的北極島嶼。

另一項正在考慮的方案是，賦予格陵蘭人類似波多黎各人的權利。在此框架下，格陵蘭人將成為美國公民，擁有全面的雙邊准入和貿易特權；而除非他們搬到美國本土，否則將豁免課徵美國的個人所得稅。川普的幕僚認為，這一提議可以被包裝成針對該島約5.6萬居民的「繁榮方案」。與此同時，格陵蘭可能也將和波多黎各一樣，在美國總統大選沒有投票權，在國會也僅有無投票權的代表。

知情人士說，這兩種選項都可能是川普本週抵達達沃斯之後，在WEF場邊向歐洲拋出的方案。當然，川普的決策時時在流動，最終提出的方案也可能並非這兩者。

一名西方官員向《基輔郵報》感嘆說：「這是自伊拉克戰爭以來，我們見過最嚴重的跨大西洋裂痕，而這場裂痕竟是因為一座大多數歐洲人認為永遠不容染指的島嶼而起。」

