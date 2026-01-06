消息人士：川普政府將會美石油公司高層 討論重返委內瑞拉

根據知情人士表示，美國總統川普(Donald Trump)的政府正在計畫於本週稍晚與美國石油公司高層進行會晤，討論在美軍推翻了委內瑞拉領導人馬杜洛(Nicolas Maduro)後，如何提升委內瑞拉的石油生產。

這些會晤對於川普政府至關重要，因為美國政府希望藉此讓美國頂尖的石油公司重返這個南美國家。委國政府在近20年前接管了美國主導的當地能源業務。

根據4名熟悉情況的石油產業高層透露，美國最大的3家石油公司埃克森美孚(ExxonMobil)、康菲石油(ConocoPhillips)和雪佛龍(Chevron)公司，尚未與政府就馬杜洛下台一事進行任何對話，這與川普週末的說法互相矛盾。川普宣稱，在馬杜洛被推翻前後，他已經和「所有」美國石油公司進行了會晤。

廣告 廣告

其中一名消息人士5日表示：「到目前為止，這3家公司中，沒有人與白宮就委內瑞拉的業務運作進行過任何對話，不論是在推翻馬杜洛之前還是之後。」

即將舉行的會晤，對於川普政府希望加強委內瑞拉的原油生產和出口至為關鍵。委內瑞拉本是石油輸出國家組織(OPEC)成員國之一，擁有世界最大的原油儲量，其原油可由美國專門的煉油廠進行提煉。分析師表示，實現此一目標將需要數年時間，以及數十億美元的投資。

目前尚不清楚哪些高層將出席即將舉行的會議，以及石油公司將單獨還是集體出席會議。

白宮並未就會議發表評論，但表示，相信美國石油產業已做好進軍委內瑞拉的準備。白宮發言人羅傑斯(Taylor Rogers)表示：「我們所有的石油公司都已做好準備，願意在委內瑞拉進行大規模投資，重建其被非法的馬杜洛政權摧毀的石油基礎設施。」

埃克森美孚、雪佛龍和康菲石油並未立即回應置評請求。(編輯：鍾錦隆)

川普告訴美國國家廣播公司新聞網(NBC News)，美國可能補助石油公司，幫助他們重建委內瑞拉的能源基礎設施。

當被問及政府是否在軍事行動前向任何石油公司進行過簡報時，川普表示：「沒有。但我們一直在討論『如果我們這樣做會怎樣？』的概念。」

川普向美國國家廣播公司新聞網表示：「石油公司完全知道我們正在考慮採取行動。但我們沒有告訴他們我們打算這樣做。」他告訴國家廣播公司新聞網，現在談論他是否親自和這3家公司的高層交談過還「為時過早」。他說：「我和每個人都談過。」

美國哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)引述匿名消息人士的話報導，這3家公司的高層預計將在8日和美國能源部長萊特(Chris Wright)會面。

一名石油產業高層告訴路透社，這些公司不會樂意在白宮的集體會議上討論潛在的委內瑞拉業務，理由是反壟斷法限制了競爭對手之間就投資計畫、時間安排和產量水平進行集體討論