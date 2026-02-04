消息人士：意、法、德領銜歐盟關鍵礦產儲備計劃

（德國之聲中文網）路透社引述消息人士稱，歐盟正推進關鍵原材料儲備計劃，意大利、法國、德國將扮演領導角色。歐盟希望降低對中國的依賴性。

去年12月，歐盟推出一項計劃，其中包括聯合儲備以及限制可回收金屬及稀土廢料的出口。歐盟尚未正式公布細節。

中國是世界最大的工業金屬和礦產產地。自2023年以來，北京對鎵、鍺、鎢、銦、鉬、銻以及重稀土如鏑、鋱實施出口管制，對國際供應鏈帶來阻礙。

由於歐洲缺乏精煉能力，多元化又耗時甚久，戰略儲備被視為為數不多的緩解中國出口管制影響的工具之一，以確保國防軍工生產、實現能源轉型。

任務分配

消息人士稱，關鍵金屬儲備方面有所進展。據出席12月歐盟官員網絡會議的三名消息人士稱，法國將負責融資，德國將負責采購，意大利將負責存儲。

廣告 廣告

意大利和德國此前已表示將共同合作，確保工業所需關鍵原材料的供應鏈。

消息人士稱，去年12月的歐盟會議重點討論了倉儲設施，包括總部位於意大利的Pacorini Global Services公司和總部位於荷蘭的C. Steinweg公司運營的倉儲設施。兩家公司拒絕發表評論。

一名消息人士認為，歐盟進展緩慢，盡管有多個工作組，很多發言，但行動甚少。另一名消息人士稱，意大利正在“與歐委會進行協調對話，同時與工作組的德、法等成員國在技術層面上協調”。

歐盟的關鍵礦產清單包括34種原材料，其中17種列為戰略原材料，因對綠色和數字轉型以及國防、航空航天至關重要。

歐委會主席馮德萊恩去年10月表示，歐盟將尋求加快與澳大利亞、加拿大、智利、格陵蘭、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和烏克蘭等國建立原材料伙伴關系。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才