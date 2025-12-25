消息人士：美海岸防衛隊兵力不足 暫難扣押委油輪

（中央社華盛頓／倫敦24日綜合外電報導）美國官員與熟悉內情人士對路透社表示，美國海岸防衛隊正等待增援部隊抵達，之後才可能嘗試登船，扣押一艘他們從21日開始持續追緝的委內瑞拉相關油輪。

這艘經海事組織確認名為「貝拉一號」（Bella 1）的委內瑞拉相關油輪，目前拒絕讓美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）登船，意味相關任務可能將交由僅有的兩支專業小組之一、也就是「海上安全反應小組」（Maritime Security Response Teams）執行。

該小組具備在此類情況下登船的能力，包括從直升機垂降登船。

這場持續數日的追逐行動，凸顯川普政府亟欲扣押委內瑞拉附近受制裁的油輪，主要執行單位海岸防衛隊卻資源有限的狀況。

不同於美國海軍，海岸防衛隊具有執行執法行動的權限，包括登船檢查及扣押受到美國制裁的船隻。

川普本月稍早下令，對所有進出委內瑞拉、受到制裁的油輪實施「封鎖」，這是華盛頓加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓的最新舉措。

近幾週海岸防衛隊已在委內瑞拉附近扣押兩艘油輪，在首次扣押行動（12月10日）後，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）發布一段45秒影片，顯示兩架直升機接近船隻，並有身穿迷彩服的武裝人員垂降登船。

監管海岸防衛隊的國土安全部20日在社群媒體發布貼文，畫面顯示海岸防衛隊隊員似乎正待在「福特號」（Gerald Ford）航空母艦上，準備出發扣押「世紀號」（Centuries）油輪，這是美國登船扣押的第2艘船。

不具名美國官員表示，當時在福特號上的海岸防衛隊人員隸屬海上安全反應小組，但距離「貝拉一號」過遠，無法執行登船行動。

曾任海岸防衛隊成員、現任海事安全公司Dryad Global 執行長的蘭斯倫（Corey Ranslem）表示：「受過這類登船行動訓練的隊伍數量非常有限。」

記者請國土安全部對此發表看法，尚未獲得回應，路透社也無法確定是否還有其他原因導致海岸防衛隊尚未扣押該船。

政府最終也可能選擇不登船扣押。（編譯：鄭詩韻）1141225