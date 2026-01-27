消息人士：ICE探員將在2026冬季奧運擔任維安人員

根據美國駐羅馬大使館消息人士今天(27日)向當地媒體透露，美國移民暨海關執法局(ICE)人員，將於即將舉行的米蘭—科蒂納(Milan Cortina)冬季奧運期間，擔任維安人員，但不會執行任何移民執法行動。

米蘭將主辦本屆冬奧多項冰上賽事，賽期為2月6日至22日。

消息人士指出，在過往的奧運賽事中，包括ICE旗下負責調查業務的「國土安全調查局」(Homeland Security Investigations)在內的多個美國聯邦機構，都曾支援美國外交人員的安全維護。

不過，米蘭市長薩拉(Giuseppe Sala)明確表示，米蘭不歡迎ICE人員。

在ICE是否部署尚未獲確認前，薩拉接受義大利廣播電台RTL Radio 102的訪問時表示：「這是一支會殺人、會闖入民宅、自行簽署進入許可的民兵組織。他們當然不受米蘭歡迎。」

義大利「每日事實報」(il Fatto Quotidiano)於上週末率先報導ICE可能參與奧運維安，與義大利官方說法不一。

義大利通訊社安莎(ANSA)報導，義大利內政部長皮安特多西(Matteo Piantedosi)24日表示，尚未收到ICE部署的正式確認，但也補充說「我看不出這有什麼問題」。

義大利內政部今天再次表示，美方尚未確認其維安團隊的組成，但強調「目前沒有任何跡象顯示美國ICE將擔任美國代表團的維安角色」。

白宮本月稍早表示，美國副總統范斯(JD Vance)將率團出席2月6日的開幕式，隨行的還有他的夫人烏莎・范斯(Usha Vance)，以及國務卿魯比歐(Marco Rubio)。

確認ICE是否擔任冬奧維安人員角色之際，義大利國營電視台RAI日前播出一段影片，畫面顯示ICE人員在明尼阿波利斯(Minneapolis)威脅要砸破一輛RAI採訪車輛的車窗。

當地近期因ICE執法行動引發大規模示威。過去三週內，ICE執法人員在明尼阿波利斯反對遣返與移民執法的抗議行動中，已開槍擊斃兩名示威者。