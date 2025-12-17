消息來源造假！葛斯齊造謠他「與人妻曖昧」 王定宇發聲了

「曖昧人妻」風波真相大白，王定宇認為，葛斯齊欠他與他家人一個深沉的道歉。資料照，李政龍攝



民進黨立委王定宇去年遭狗仔葛斯齊爆料，帶一名美女與前總統蔡英文吃飯，並提供對話截圖顯示王定宇傳「我想要你」等內容給該女子，影射王定宇和人妻搞曖昧，王定宇提告妨害名譽並求償180萬元。台北地檢署今（12/17）偵查終結，認定對話截圖是提供資料的女子用中國APP偽造，葛斯齊誤信資料為真，所言非無所依據，故給予不起訴處分。對此，王定宇回應，法律已還他清白，葛斯齊應道歉，自己人格不容抹煞。

王定宇受訪時表示，他看完北檢的不起訴處分書，今天的調查結果可說是真相大白，葛斯齊所有陳述內容完全都是虛假不實的，對話的截圖檔案則是來自中國APP，所有證人都具結作證。

王定宇提到，雖然基於台灣法律制度，會對媒體報導公眾人物給予比較寬鬆的言論自由，因此案件最後不起訴處分。但不起訴處分書通篇都證明葛斯齊的內容是造假的，葛斯齊「欠我和我的家人一個深沉的道歉」。

王定宇說，葛斯齊明知其消息來源是一名有長期精神疾患困擾的人，他卻利用對方想跟他交朋友的動機捏造內容，作為證據的對話截圖也是造假，全是來自中國的APP，檢察官已經調查得非常清楚，這名狗仔對他的人格抹煞與攻擊，沒有一個地方是真實的。

王定宇提到，因為相關指控的內容是假的，民事（求償）部分將繼續跟律師研究進行，會依法啟動後續程序確保他個人的名譽，任何人或媒體再繼續引用造假內容抹煞他的人格，他們的律師團隊已經準備好，絕不容許此事。

去年11月間，葛斯齊在臉書爆料，民進黨立委王定宇帶美女去見前總統蔡英文，還一起吃過便當，他要王定宇的妻子李淑吟看看老公手機，並在Line搜尋「我想要」三個字，應該就能知道他在說什麼。隨後在臉書po出疑似王定宇Line對話的截圖，寫著「我想要妳」，葛斯齊質問，「王定宇委員2024 7/18 23:52 你發給了哪位姑娘？請解釋解釋！」還嗆聲「我猜你會說這是P圖或是斷章取義，放心這種事我絕對幹不出來，因為我新聞操守與你個人道德素養有天差地遠」。

