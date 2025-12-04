消息封鎖2個月？毒蟲闖游泳池朝6歲女童開槍 蔡其批中市府默不作聲

立委蔡其昌痛批盧市府團隊失職。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕今年10月10日傍晚，台中陳姓男子喝了毒咖啡包後，帶槍彈闖入西屯區一間游泳池學校，拿起手槍拉滑套，瞄準葉姓教練和6歲女童兩度扣扳機，所幸都未擊發，直到員警趕到將他制伏送辦；立委蔡其昌今日痛批，這驚悚事件竟然可以封鎖消息2個月才讓市民知道？身為一個父親，他聽聞此事直覺驚恐、荒謬，台中市府竟然默不作聲，這是市長盧秀燕的責任。

警方調查，29歲陳姓男子連吞大量毒咖啡包後神智不清竟持槍闖入泳池，當時只有葉姓教練帶著6歲女童和7歲男童練習，陳男突然跳入水中後拉滑套、瞄準3人並扣下扳機，距離甚至不到3公尺，驚險瞬間宛如電影情節，所幸卡彈未擊發，加上教練瞬間反應，3人驚險逃過死劫。

蔡其昌說，幸好槍枝沒有擊發，否則孩童生死難料，台中市府不加以面對，沒有加以提醒防範，市府應該加油，讓市民家長可以安心，這是市府的責任，也是市長責任。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

