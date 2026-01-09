消息提前走漏TPASS未先付委審查 國民黨團擬與縣市長再討論擇期提案

立法院會。(記者陳逸寬攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕由於115年總預算至今尚未審查，國民黨團原擬在院會提案讓部份新興性計畫先行付委審查。據了解，由於消息提前曝光，加上還有新興計畫細項要再與縣市長溝通，才能確定提案項目，因此今天未在院會提案，將擇期再提出。

國民黨團未放行總預算案，但要為執政縣市和民生議題解套，因此在與黨內、民眾黨團溝通後，決定先處理部份新興計畫。而該作法主要依據「預算法」規定，即便總預算未審畢，新興計畫及延續性新增預算只要經立院同意即可動支。

廣告 廣告

國民黨立委洪孟楷今天在院會國是論壇發言時表示，依據預算法相關規定，其實有一些新興計畫，只要是立法院通過、許可，都可以先行動支，「黨團也會很負責任的來整理相關民生議題法案，能夠通過的我們盡速讓它先行動支」。到時候提案出來，看朝野誰贊成誰反對，執政黨不要口口聲聲講說要在乎人民，但是實際上對於在野黨又再提出來的提案卻再次反對。

今天院會在報告事項部份，國民黨團將與民眾黨團共推的「台灣未來帳戶特別條例草案」列為第一案，順利交付委員會審查，而民眾黨團並在報告事項結束後對會所做之決定提出復議，反對59位，贊成0位，按院會原決定通過。而民進黨團提案增列報告事項，將「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」列入議程，仍在藍白人數優勢下再度被封殺。

討論事項方面，今天僅處理民進黨團所提出的「公民投票法第二條及第三十條條文修正草案」復議案，國民黨立法院黨團擬推動公投法修法，主張憲法法庭判決未來可交由公民投票進行複決。反對反對59位，贊成0位，按院會原決定通過。

【看原文連結】

更多自由時報報導

TPASS等新興預算先付委 羅智強：凝聚黨團共識依序處理

藍白卡預算、宜蘭TPASS恐斷炊 林國漳為通勤族請命

罵習近平抓不了賴清德！ 中共「國師」李毅驚傳被人帶走

飛官辛柏毅失聯 小姨子問神淚曝：他卡在8千呎水裡撞到頭、手被纏住......

