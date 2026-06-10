消滅大腿內側肉！《耀眼》關曉彤「108cm漫畫腿」4大核心動作：跨下擊掌高燃脂、馬步踮腳專治頑固蘿蔔腿
消滅大腿內側肉！《耀眼》關曉彤「108cm漫畫腿」4大核心動作：跨下擊掌高燃脂、馬步踮腳專治頑固蘿蔔腿
關曉彤那雙「又直又長、幾乎找不到一絲贅肉」的漫畫腿真的讓人超羨慕，身為大家關注的身材風向球，關曉彤憑藉著172公分與逆天108 公分美腿，屢屢在紅毯照片中成為焦點。很多人為了追求同款腿型，盲目嘗試極端的節食挨餓，結果不僅沒精神，大腿依然鬆弛無力。真正的美腿核心從來不是靠餓出來的乾枯感，而是藉由「精準的肌肉鍛鍊」與「日常習慣調理」，讓雙腿肌肉回歸勻稱、緊緻的排列。關曉彤私下也會練的美腿動作與日常控肉祕訣，趕快學起來～
雙腿有氧燃脂：開合跳
動作目的：想要消除大腿內側的鬆弛贅肉，必須先透過高效的有氧運動來消耗全身脂肪，開合跳是關曉彤日常熱身與燃脂的必備基礎。
步驟描述：雙腳併攏站立，雙手自然垂放於身體兩側。吸氣跳起的瞬間，雙腳向外張開（約比肩稍寬），同時雙手由兩側向上高舉，在頭頂上方擊掌。隨後吐氣再度跳起，雙腳收回併攏，雙手放回初始位置。整個過程中核心要保持收緊，動作連續不中斷，建議每組進行 1 分鐘，重複 3 組。
臀腿線條雕刻：深蹲 50 下
動作目的：這款動作能直擊久坐族最在意的臀部塌陷與大腿鬆弛，鍛鍊大腿前後側與臀部肌群，讓下半身線條更立體。
步驟描述：雙腳打開與肩同寬（或略寬於肩），腳尖微朝外（約 15 到 30 度），雙手可向前平舉維持平衡。吸氣時，想像身後有一張隱形的椅子，將商部緩慢向後坐、膝蓋彎曲下蹲，直到大腿與地面平行。注意膝蓋要順著腳尖方向，絕對不能內夾，且下蹲時背部要挺直。吐氣時，利用臀部與大腿的力量蹬地起身，回到站立姿勢。每天堅持做滿 50 下。
專治頑固蘿蔔腿：蹲馬步踮腳
動作目的：這款動作融合了馬步與踮腳，能精準拉伸小腿肌肉，拉長視覺比例，是優化小腿線條的靈魂心機。
步驟描述：將雙腳外擴、張開至兩倍肩寬的距離，腳尖朝向外側（寬距馬步姿勢）。吸氣時身體垂直下蹲，直到大腿幾乎與地面平行，雙手可以叉腰维持平衡。在維持這個低重心馬步姿態的同時，呼氣並用力將「雙腳腳跟」向上提起、踮高，將全身的力量集中在小腿肌群與大腿內側。維持 2-3 秒後，腳跟踩回地面，但身體持續保持下蹲低重心，關曉彤說她都會做到腿顫抖的感覺。
下半身循環促進：抬腿並胯下擊掌
動作目的：這是一款全身協調性的核心動作，能有效刺激下腹部肌肉與大腿前側，同時促進下半身循環，舒緩雙腿水腫。
步驟描述：雙腳與肩同寬站立。首先將右腿向身體正前方高高抬起，盡量讓大腿超越平行地面的高度，此時上半身微幅前傾，雙手在「右大腿下方（胯下）」快速擊掌一次。隨後右腳落地，立刻換左腿向上抬高，雙手同步在「左大腿下方」擊掌。雙腿交替快速抬起擊掌，一左一右為一組，每天進行 30組，可依照個人承受能力做增減。
除了上述 4 牌動作，關曉彤也曾分享過以下日常美腿祕訣：
日常飲食：風靡全網的「生菜代糖」蔬菜三明治
關曉彤曾透露自己是易水腫體質，他減脂期最著名的就是這款「蔬菜三明治」。他用新鮮的厚生菜代替精緻澱粉吐司，裡面包裹著低脂高蛋白質的雞胸肉、煎蛋與番茄。這種控糖、低熱量的飲食方式，能避免脂肪囤積在下半身。
放鬆習慣：餐後「靠牆抬腿 20 分鐘」與滾輪疏通
在拍戲站立一整天後，關曉彤每天回到家的放鬆時間，一定會平躺在床上，將雙腿垂直 90 度貼牆高舉抬腿 20 分鐘，利用物理倒流舒緩雙腿的腫脹感。隨後，他會搭配身體油，用泡沫滾輪或刮痧板認真滾動、按摩大腿外側與小腿後側，把緊繃的肌肉塊和死結全部推開。
體內補水：每天攝取足量水分
要讓雙腿皮膚看起來乾淨不粗糙，多喝水是關鍵。他日常會補充足夠的水分，水分足了，身體新陳代謝順暢，不僅能幫助下半身消水腫，皮膚也會呈現細緻、有彈性的健康光澤。
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