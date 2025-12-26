消滅我國主權言論得移除？ 陳鳳馨質疑：若主張統一憲法？

行政院會今（26）天拍板《社會秩序維護法》部分條文修正草案，以網際網路公開倡議、宣傳、散布或播送消滅我國主權之主張，得令網路服務提供者限制瀏覽或終止服務之措施。對此，資深媒體人陳鳳馨直批「荒謬」，倘若主張中華民國，或說中華民國憲法是統一的憲法，但不主張中華民國在台灣，算不算消滅我國主權言論？民進黨此舉是要在每個人民心中設立一個「警總」，一旦批評了賴清德，就會變得很嚴重！

行政院會今（26）天拍板《社會秩序維護法》部分條文修正草案，以網際網路公開倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，得會商相關機關令網路服務提供者限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務之措施。

對此，資深媒體人陳鳳馨今日在中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》直批「荒謬」，並問什麼叫做消滅我國主權言論？倘若我主張中華民國，但我不主張中華民國在台灣，或者是中華民國台灣，那這樣算不算消滅我國主權言論？

陳鳳馨直言，若按照民進黨的定義，它們會認定「是的」，可是這不對啊，我的說法是符合中華民國憲法，我若說中華民國憲法是統一的憲法，我算不算消滅我國主權言論？可是按照他們的定義，我這樣主張就會被認定消滅我國主權言論，那是多麼可怕。

陳鳳馨質疑，民進黨此舉是要在每個人民心中設立一個「警總」，讓你這也不敢講、那也不敢講、什麼都不敢講，一旦你去批評了賴清德，整個問題就會變得很嚴重。

