消滅正國會？郭正亮揭內幕：林右昌恐已嚇到

▲前立委郭正亮揭露綠營正國會一個一個被消滅。（圖／攝影陳明安，2025.07.05）

[NOWnews今日新聞] 民進黨日前拍板決定提名立委蘇巧慧競選2026年新北市長，但前立委郭正亮昨（6）日指出，前民進黨秘書長林右昌本來也要選新北市，結果大罷免大失敗，他就消失了，林右昌是不是被嚇到？除了林右昌，綠委陳亭妃、林岱樺等人都是正國會，正在一個一個被消滅。

郭正亮昨在《亮話天下》中表示，兼任民進黨主席的總統賴清德被看破手腳，黨內搞得亂七八糟，比如吳音寧台肥董座案、林岱樺涉貪的事情，搞成什麼樣子？接下來還有陳亭妃。

郭正亮提到，綠營宣布蘇巧慧要選新北市，大家不覺得奇怪嗎？直接徵召蘇巧慧，林右昌本來也要選新北市，結果大罷免大失敗，林右昌就消失了。林右昌辭職黨秘書長後，本來大家以為他會全力來攻新北市，要跟蘇巧慧PK，但林右昌在辭職後，就消失了。

郭正亮認為，他碰到民眾黨新北市議員陳世軒，陳世軒跟他說，林右昌跑去美國了，是不是被嚇到？現在民進黨徵召蘇巧慧選新北市，還不初選，這兩、三個月，林右昌在哪裡？他不見了、不玩了，是什麼理由？林右昌是正國會的，陳亭妃也是正國會的，林岱樺也是正國會，一個一個被消滅，賴清德是否正在用司法恐怖領導台灣？

