消滅體脂肪，從整理廚房開始！冰箱劃分不同區域、丟掉過期食物…4招斷捨離，讓她不再復胖

廚房越亂你越胖

雜亂的廚房可能和你的腰線有關。

整理顧問魏爾許（Peter Walsh）在接受ABC電台採訪時指出，雜亂環境會增加壓力荷爾蒙，「然後你就開始暴飲暴食。」

他招募自願者進行測試，並將結果發表於所著的《擺脫雜亂掉體重（Lose the Clutter, Lose the weight）》。自願者之一羅斯柴爾德（AndreaRothschild）是一家公司的公關主管，多年來嘗試過各種減肥法，包括戒糖、節食等，但還是反覆復胖。

魏爾許從整理冰箱開始。幫助她丟掉過期的、餿掉的食物，騰出空間買一些健康、新鮮的食物，冰箱也被劃分成不同區域，存放不同的食物，而非亂成一團，連找食物都難。這樣一來，自煮變得相對容易，便減少叫外食的機會。

然後，魏爾許才開始整理食物櫃、衣櫃。魏爾許告訴羅斯柴爾德，「我希望妳踏進來，就知道每件東西都是我愛的、適合我的、別人羨慕我的。」

消滅體脂肪，從整理廚房開始，確定每樣東西都是適合自己的。

魏爾許在另一本著作《瘦子房間的祕密》裡指出，因為當我們居住的房間、廚房、餐廳變得雜亂時，將會直接地在我們身體內產生垃圾、形成肥肉，更消磨掉自己擁有豐富和健康生活的能力。因為無意識地多吃和雜亂的居家，往往都是一種失控。

例如，有些人看到網路上有人分享新的調味料，好像很好用就買了，無視自己可能很少用；或到超市看到餅乾在買二送一，忍不住又下手，最後連食物櫃塞了什麼東西都不清楚了。

廚房這麼亂，煮菜十分鐘，連找根香菜都找了半小時，誰都不想煮，平白多了外食機會，也就增加體脂肪。

想減肥？四步消滅廚房的「體脂肪」

第1步：丟垃圾、類垃圾

所有免洗筷、免洗餐具、吸管，冰箱裡餿掉、發霉、過期的食物、調味包都丟掉。轉向食物櫃裡的米、麵條、調味料、健康食品等過期的都丟掉。

再看向爐檯，有刮痕的不沾鍋、壞掉的電器，例如幻想某一天會又再次轉動的麵包機或果汁機等，也處理掉。然後看向廚房整體，移除不該屬於廚房的東西，如玩具、手工藝品或裝飾品。

第2步：淘汰不適任的舊物

破了、髒了、不成對的碗筷、有裂痕或缺口的杯子盤子、裂開的砧板，食物應該用完整的器皿裝盛，不該有受傷或污染的風險。

第3步：面對重複的東西

不知道為什麼這在廚房很容易發生，湯匙、馬克杯、玻璃水杯、保鮮盒、量杯、開瓶器……，其實你每次也只能用到一個，留下最喜歡的那個。

第4步：與物品對話，誠實決定去留

前三步已經讓廚房大大不同了，第四步來到需要和物品與自己對話的時刻，畢竟有些東西藏在暗處，你甚至都忘了它們的存在，你的廚房應該放用得到而且你喜歡的東西：

過去一年我用過嗎？相信我們都曾以為自己會持續做，但其實沒有，例如麵條機、料理噴槍、塔吉鍋、蛋糕烤盤、蒸鍋等。 我喜歡用這個東西嗎？有些東西買之前以為很實用但後來很少用，例如壓蒜器，後來發現刀子一拍就好。 這好清理嗎？有些小家電雖然會用到，但每次清洗都很頭痛，乾脆買現成的還比較方便，就可以考慮放它走。 如果沒有這東西，我還會再買一次嗎？這問題滿實際的，會再買表示需要。

因為太貴，所以捨不得用？招待貴賓才會用的碗盤茶具、結婚時好朋友送的瓷器，因為太珍貴而不用，卻又無法割捨，那就把自己和家人當作貴賓，有誰比自己更重要。

來到鍋子。每家都有鍋子， 不沾鍋、鑄鐵鍋、炒鍋、湯鍋、砂鍋……，鍋子笨重且體積龐大，大小不一，容易使得櫥櫃亂糟糟。

其實我們需要的往往比擁有的少，而且只有你自己能定義「足夠」，我不需要蛋糕烤盤，但也許你每天都做蛋糕。記住「你家就是一個收納箱」，你的廚房也是，空間不會變多、也不會變少，這就是物品放置的極限，放不下就是放不下。

最後保持料理檯面的整潔。每樣東西如醬油、油、糖鹽罐、刀具、洗碗精等都有自己的定位與去處。乾淨的料理檯面會讓料理更容易，清理也更容易，會讓做菜更有樂趣，更常自煮。 我自己的經驗是，常外食要維持體重實在太困難了，自己做點簡單的料理比較實在。 還是在家吃舒服、健康，前提是創造一個讓你喜歡做菜的廚房。

（本文摘自《慢捨離：放慢整理的節奏，100件清單跟著丟，不急不躁不復亂，還你清爽富足的人生》天下雜誌出版，黃惠如著）





