消滅高市餘毒 大陸外交部約見東南亞國家大使重申一中原則

大陸外交部發言人郭嘉昆證實，大陸外交部最近一一約見東南亞國家大使，向他們重申一中原則，要求各國遵守。

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，大陸外交部近日已經約見東南亞國家駐中大使，對日本的「台灣有事論」錯誤表態，提出嚴正批評，並且向各國大使，重申「一中原則」的國際共識。

郭嘉昆指出，大陸外交部與各國駐華使館保持著正常的工作聯繫，「一個中國原則」是公認的國際關係基本準則，也是包括東南亞國家在內，國際社會的普遍共識。

郭嘉昆說，高市早苗的涉台言論「嚴重違反國際法和國際關係基本準則」，公然挑戰二戰勝利成果和國際正義，存在日本軍國主義復活的危險。大陸外交部約見東南亞各國大使，重申一中原則，這是為了捍衛戰後國際秩序和人類良知正義，符合各方共同利益，也是各國的必然選擇。

郭嘉昆強調，大陸方面注意到，近期不少地區國家再次強調恪守一中原則，反對「台獨」，支持中國統一大業，警惕和抵制軍國主義復萌。郭嘉昆說，日方應該「認真傾聽，切實悔改，而不是混淆視聽、挑撥是非」。