消滅「直美」只是第一步 衛福部最快下週拍板「醫美診所納評鑑」！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

衛福部整頓醫美亂象，預告修法全面加嚴、限縮執行醫美的醫師資格，且溯及既往，繼第一步與醫界達成共識，確立消滅「直美」醫師，將明訂「關門條款」之後，衛福部今（28）日表示，下週三（12月3日）將與醫界團體二度磋商，針對執行高風險醫學美容手術的診所納入評鑑一事，衛福部強調「外部把關」一定要做，現在只是大家對如何把關看法不一而已。

衛福部日前預告修正《特管辦法》，加嚴醫美分級管理，要求執行美容醫學處置醫師至少完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練），徹底消滅「直美」醫師，並針對不同風險的美容醫學手術，限特定專科醫師資格，修法也納入「特定美容醫學手術診所需通過評鑑」的方向。預定明年1月上路，溯及既往。

修法內容一度引發醫界贊成、反對兩方內戰，衛福部26日第一次邀集多達40個醫界團體，面對面坐下來談，歷經近三小時討論，最終確立「直美」醫師的「關門條款」，明確界定出108年後畢業生須完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練）才能執行醫美業務。而第二次會議也即將登場。

醫事司副司長劉玉菁下午出席器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心聯合頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，證實第二次會議內容方向就是要把執行高風險醫學美容手術的診所納入評鑑。

劉玉菁說，第二次會議的方向很明確，衛福部跟醫界目前也已有共識，對於進行特定風險醫學美容手術的診所，就是要經過外部認可，幫忙把關，大家現在只是針對如何把關看法不一而已，要用評鑑？還是認證？執行面怎麼做？當天都會逐一討論。

另外，劉玉菁表示，至於不同風險的美容醫學手術，要限定哪些特定的專科醫師來做，像外界關心的家庭醫學科可不可以做醫美手術，當天也會一併討論。

根據現行「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，高風險醫學美容手術包括以下八項，各有明定施術專科醫師資格：

一、臉部削骨：整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、神經外科及骨科。

二、臉部以外其他部位削骨：整形外科、骨科。

三、中臉部、全臉部拉皮（full face lift）：整形外科、耳 鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、皮膚

科、骨科及外 科。

四、單次脂肪抽出量達一千五百毫升或單次脂肪及體液總 抽出量達五千毫升：整形外科、皮膚科、外科及婦產科。

五、腹部整形：整形外科、婦產科、外科及皮膚科。

六、鼻整形：耳鼻喉科、口腔顎面外科、皮膚科、外科及整形外科。

七、義乳植入之乳房整形：整形外科及外科。

八、全身拉皮手術：整形外科。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

