消滅「直美」只是第一步！醫美診所納評鑑下週三拍板 衛福部曝規劃

記者簡浩正／台北報導

衛福部日前預告「特管辦法」修法草案，力拚消滅醫界「直美」，卻引起醫界正反兩派意見。衛福部本週邀集40個醫界團體討論，醫事司長劉越萍說有「2點共識」，包括強化醫美管理、2019年後畢業的醫學生一律要經過PGY（畢業後一般醫學訓練）；衛福部表示，下週三（12月3日）將與醫界團體二度磋商，針對執行高風險醫學美容手術的診所納入評鑑一事，衛福部強調「外部把關」一定要做，現階段問題是大家對怎麼把關看法有所不一。

廣告 廣告

台灣醫美亂象嚴重，近年更出現「直美」醫師潮。衛福部自2003年7月正式公告實施「畢業後一般醫學訓練計畫（Post-Graduate Year, 簡稱PGY）」，旨在銜接學術教育與臨床實務，讓醫師在不同科別輪調學習，累積臨床經驗、建立專業態度並為未來的專科訓練打下基礎。歷經多次修正，自2019年起改為二年期PGY，但也出現年輕醫師未完成PGY訓練，就直接投入醫美服務的情況，被稱為「直美潮」。

衛福部日前正式預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）部分條文修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行。且規定在新法上路後三年內得完成補正。

不過此舉包含醫師公會、醫團近日都發聲明表達立場。不同於醫師公會反彈，反對醫美診所納評鑑，醫團則「不同調」，有的支持、有的反對。

衛福部26日第一次邀集多達40個醫界團體，面對面坐下來談，歷經近三小時討論，最終確立「直美」醫師的「關門條款」，明確界定出108年後畢業生須完成2年PGY（畢業後臨床醫學訓練）才能執行醫美業務。劉越萍當日受訪回應，這次會議過程中，與會團體都同意加強管理，也不希望美容醫學出現污名化問題，只是從不同角度有不同意見，醫事司預計下週三再度召開會議。

劉玉菁說，下週會議將針對「如何把關」進行聚焦討論。（圖／記者簡浩正攝影）

醫事司副司長劉玉菁昨出席器捐移植登錄及病主推廣中心聯合頒獎典禮，會前接受媒體聯訪，表示目前管理方向已經相當明確，執行特定高風險美容手術的診所，必須經過外部認可與把關。下週會議將針對「如何把關」進行聚焦討論，包括認證或評鑑的方式及負責單位。

此外，特管辦法修法也提到醫美手術需限制大外科系專科醫師才可執行，至於不同風險的美容醫學手術，要限定哪些特定的專科醫師來做，像外界關心的家庭醫學科可不可以做醫美手術，下週也會一併討論。

根據現行「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」第26條規定，高風險醫學美容手術包括以下八項，各有明定施術專科醫師資格：

一、臉部削骨：整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、神經外科及骨科。

二、臉部以外其他部位削骨：整形外科、骨科。

三、中臉部、全臉部拉皮（full face lift）：整形外科、耳 鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、皮膚

科、骨科及外 科。

四、單次脂肪抽出量達一千五百毫升或單次脂肪及體液總 抽出量達五千毫升：整形外科、皮膚科、外科及婦產科。

五、腹部整形：整形外科、婦產科、外科及皮膚科。

六、鼻整形：耳鼻喉科、口腔顎面外科、皮膚科、外科及整形外科。

七、義乳植入之乳房整形：整形外科及外科。

八、全身拉皮手術：整形外科。

更多三立新聞網報導

「竹棚」惹禍？香港宏福苑大火 專家曝「5大原因」：法規未禁止

養生過頭！他「日吞20顆保健品」卻胸悶胸痛 就醫竟食道潰瘍

慟！「惡性腫瘤手術專家」三總神外主任馬辛一病逝 院方回應了

簡直浪費錢！專家點名「5居家用品」應立刻停止購買 曝省錢絕招

