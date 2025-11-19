消滅「直美」！衛福部修法「醫師需受訓才能做醫美」醫事司揭受影響人數

記者簡浩正／台北報導

醫事司今日表示，初步掌握約600名醫師未經過PGY訓練就直接在執業。（示意圖／資料照）

近年醫美亂象與爭議層出不窮。衛福部近日預告「特管辦法」，求從事醫美的醫師都必須完成2年的畢業後一般醫學訓練(Post-Graduate Year，PGY）。衛福部醫事司今（19）日表示，初步掌握約600名醫師未經過PGY訓練就直接在執業，至於其中有多少人是在美容醫學從業，因目前沒有醫美科別，還需要進一步比對分析。

台灣醫美亂象嚴重，近年更出現「直美」醫師潮，許多年輕醫師在完成或未完成畢業後一般醫學訓練（PGY），就直接到醫美診所工作，不少「直美」醫師甚至只透過廠商課程或師徒制學習後就上工，完全缺乏醫學中心的正規訓練。

衛福部日前正式預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）部分條文修正草案，擬將光電治療、針劑注射等醫美處置納入更嚴格管理，未來必須由完成PGY並修畢32小時課程的醫師才能施作；醫學美容手術更限定由外科系專科醫師執行。且規定在新法上路後三年內得完成補正。

醫事司副司長劉玉菁傍晚受訪表示，初步掌握國內PGY制度實施以來，約600人是未經PGY訓練直接執業，但其中有多少是在醫美診所，還要進一步分析比對，因為「目前沒有醫師科別登記為醫美」。



劉玉菁解釋，新規範醫師施行醫美分為三級，最基本就是風險最低的美容醫學「處置」，如打雷射肉毒等光電針劑處置，需要補訓PGY；如果是施行美容醫學「手術」，應為專科醫師分科及甄審辦法所定外科、骨科、神經外科、整形外科等外科系專科醫師；還有部分風險更高的手術，需要特定專科。

衛福部長石崇良今於立院衛環會受訪時表示，此次修訂是為提高醫療品質和病人安全，台灣建立的專科醫師制度，本身即有品質要求，故政策希望「回歸專科醫師訓練後才能具備基本能力」，各國也都是朝這樣的方向發展，以病人安全與權益為重。而任何法規修訂，都會考量信賴保護原則，本次修法會訂出「過渡期」，讓已在執行醫美的醫師，有一段時間補正訓練，就是回到教學醫院完成PGY訓練，盼藉此平衡執業者權益與民眾利益。

衛福部預告修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，加嚴美容醫學規範，改為三級管理，明確區分為三大部分，並嚴格規定執行醫師的資格。

1.美容處置（玻尿酸、肉毒桿菌素等針劑注射、雷射等光電治療）。

2.一般美容醫學手術（眼、鼻整形植髮、削骨、拉皮、自體脂肪移植、抽脂等）。

3.特定美容醫學手術（中臉部、全臉部拉皮，及單次脂肪抽出量達1500毫升或單次脂肪與體液總抽出量達5000毫升、腹部整形）。

