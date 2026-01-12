消炎止痛藥傷胃元凶！藥師曝「COX-1」遭抑制失保護力

非類固醇消炎止痛藥是民眾常用的止痛、消炎、退燒藥物，但可能對腸胃造成傷害。藥師洪正憲指出，這類藥物會抑制保護胃黏膜的COX-1酵素，導致胃部失去保護力。

非類固醇消炎止痛藥 （NSAIDs） 包括布洛芬 （Ibuprofen） 、克他服寧 （Diclofenac） 等常見藥物。（示意圖／Pexels）

洪正憲表示，非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）包括布洛芬（Ibuprofen）、克他服寧（Diclofenac）等常見藥物。常見的腸胃副作用包括胃部灼熱、噁心或腹痛，有些人還會出現腹脹、腹瀉或便秘等腸胃不適。長期使用可能導致胃或十二指腸潰瘍，甚至出現出血症狀，嚴重時會引起吐血、黑便或胃穿孔。

洪正憲解釋，非類固醇消炎止痛藥的作用機制是抑制「環氧酵素（COX）」。其中COX-1平常負責保護胃黏膜，但藥物把它抑制掉後，胃就失去保護力，變得容易受傷。年紀較大、曾有胃潰瘍病史、需要長期使用止痛藥，或同時服用阿斯匹靈、warfarin等抗血小板與抗凝血藥物的人，都是發生嚴重腸胃副作用的高風險族群。

非類固醇消炎止痛藥常見的腸胃副作用包括胃部灼熱、腹痛，有些人還會出現腹脹、腹瀉或便秘等腸胃不適。（圖／Photo AC）

洪正憲建議民眾採取4項措施降低傷害。首先是飯後吃藥避免空腹服用，其次可搭配制酸劑和胃藥減輕腸胃不適。第三是改用選擇性COX-2抑制劑如Celecoxib或Etoricoxib，對腸胃較友善。最後要注意警訊症狀，若出現嚴重腹痛、吐血、黑便或頭暈，一定要馬上就醫。

洪正憲提醒，若需要長期使用消炎止痛藥，建議和醫師討論是否要加上保護胃的藥，高風險族群建議選擇較不傷胃的品項。消炎止痛藥不是不能吃，而是要懂得安全且正確使用，有疑問時應找醫師或藥師諮詢。他補充，在傳統非類固醇消炎止痛藥中，Etodolac、Nabumetone和Meloxicam相對具有較高的COX-2選擇性。

