消炎藥不等於抗生素！藥師破解民眾常見用藥迷思
作者 / 張中維藥師
在台灣，許多民眾在看診時常會提出：「醫師，可以幫我幫我開一點消炎藥嗎？」然而，他們需要的，卻可能是「抗生素」。在日常用語中，「消炎藥」經常被誤認為是抗生素的通稱。這樣的混用可能導致抗生素的濫用，進而加劇抗藥性問題，對個人與公共健康都帶來潛在風險。
不是所有發炎都是感染造成！了解真正原因才能對症下藥
當身體出現「發炎」時，很多人會以為這就是生病了，但其實，發炎本身並不是一種疾病，而是一種保護機制。當我們受到外來刺激，例如受傷、過敏，或被細菌、病毒入侵時，免疫系統就會啟動防禦反應，產生紅、腫、熱、痛等症狀，這就是發炎的表現。
並不是所有的發炎都是感染引起的，像是運動拉傷、過敏反應或自體免疫疾病，也都可能引發發炎。而如果發炎是由感染造成，這時除了控制發炎症狀本身之外，更重要的是要處理背後的病原體，例如使用抗生素來對抗細菌，才能真正解除病因。
簡單來說，發炎是一種警訊，提醒身體某處正在遭受刺激或損傷。不是每一次發炎都需要用藥治療，但若發炎反應過強、持續太久，或是與感染有關，就應該尋求醫師診斷，針對原因給予正確治療。
消炎藥是用來緩解症狀，而不是治療感染的藥
消炎藥的主要功能，是減少身體因發炎反應所產生的不適症狀，例如疼痛、腫脹或發燒。這類藥物的作用目標是發炎反應本身，而不是引起發炎的根本原因。
常見的消炎藥大致可分為兩類：
非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）
例如 Ibuprofen、Diclofenac等，這類藥物透過抑制體內「前列腺素」（一種促發炎物質）的產生，來達到減輕發炎、止痛與退燒的效果。常見適應症包括肌肉拉傷、關節炎、經痛或因外傷引起的腫痛。
類固醇類藥物
如 Prednisolone，屬於作用更強的消炎藥，常用於控制較嚴重或慢性的發炎情況，例如氣喘、自體免疫疾病或某些過敏反應。
不論是哪一類消炎藥，它們的作用都僅限於「控制症狀」，並無法消滅體內的病原體。因此，若發炎是由細菌感染引起，單靠消炎藥是無法治癒病因的，仍需搭配抗生素等對症治療，才能真正根除感染。
抗生素是針對感染根源，不等同於消炎藥
抗生素是針對細菌感染所設計的藥物，其主要功能是殺死細菌或抑制其生長與繁殖。當身體出現如肺炎、化膿性扁桃腺炎、蜂窩性組織炎、尿道感染等細菌性疾病時，抗生素就是對抗這些病原體的第一線武器。
需要特別強調的是，抗生素只對細菌有效，對於其他類型的病原體，如病毒、黴菌或寄生蟲並無效果。針對這些非細菌性的感染，醫療上會使用其他對應的藥物類別：
抗黴菌藥：用於治療如念珠菌感染、皮癬等黴菌性疾病。
抗寄生蟲藥：用於治療如阿米巴原蟲、蟯蟲等寄生蟲感染。
抗病毒藥：雖然針對部分病毒已有專用藥物，例如治療流感的 Oseltamivir 或治療帶狀皰疹的 Acyclovir，但多數病毒性疾病，如一般感冒，仍缺乏有效藥物，只能依靠身體的免疫系統自我恢復。
因此，當感染不是由細菌引起時，使用抗生素不但無效，還可能帶來副作用與抗藥性風險。民眾若有發燒或不適症狀，應由醫師判斷是否為細菌感染，再決定是否需要使用抗生素，而不是自行要求或服用。
這3個原因讓人容易誤把抗生素當消炎藥
民眾常會將「抗生素」與「消炎藥」混為一談，其實背後係對這兩類藥物的常見誤解：
抗生素讓發炎好轉，誤以為是在「消炎」：很多細菌感染會伴隨發炎症狀，一旦服用抗生素消除了細菌，這些發炎反應也隨之改善。這種「間接消炎」的現象，讓不少人以為抗生素本身具有消炎作用。
醫療用語簡化，導致誤會：在診間或藥局，為了方便說明，醫師或藥師有時會用「消炎藥」這個通俗詞彙來簡化說明抗生素的用途，久而久之，民眾便誤以為兩者相同。
用藥文化影響認知：在台灣，一般人習慣把能讓身體不舒服好轉的藥物統稱為「消炎藥」，不論是退燒止痛、還是治療感染的藥，通通被歸在同一類。
這樣的混淆不只是觀念錯誤，更可能帶來健康風險。
誤把抗生素當消炎藥，小心3大後果！
抗藥性上升，細菌變得更頑強：當抗生素被濫用在非細菌感染的情況下（例如：感冒、過敏），體內的細菌會逐漸產生抗藥性。未來真的遇到需要抗生素治療的嚴重感染時，常見藥物可能就失效了，這就是「超級細菌」形成的主因。
耽誤真正該使用的藥物：若病因並非細菌感染，例如病毒、過敏或自體免疫造成的發炎，抗生素不僅無效，反而會讓病人錯過使用正確藥物（如：消炎藥、抗病毒藥）的時機，延誤治療。
增加不必要的副作用風險：抗生素的藥物副作用可能會讓人導致腸胃不適、過敏反應，甚至影響肝腎功能。若不當服用，這些潛在副作用將增加健康負擔。
消炎藥與抗生素的差別在哪裡？
消炎藥與抗生素常被混為一談，但其實兩者在用途、作用機轉、適應症及使用時機上都有明顯差異。以下表格整理了兩類藥物的主要特性，幫助民眾釐清概念、正確用藥：
項目
消炎藥
抗生素
主要作用
緩解發炎反應引起的不適（如：紅、腫、熱、痛）
殺死或抑制細菌，消除感染源
適應症
關節炎、肌肉拉傷、過敏反應、經痛等非感染性發炎情況
細菌性肺炎、尿道炎、化膿性感染等細菌性疾病
是否可自行購買？
部分非類固醇消炎藥為指示藥，可於藥局取得
屬於處方藥，必須由醫師診斷並開立
民眾該如何正確用藥？1. 不自行購買抗生素
台灣法律規定抗生素屬於處方藥，必須經由醫師評估與開立，切勿因「感冒想快好」就自行購藥。
2. 了解藥物性質與用途
領藥時可以主動詢問：「這個是消炎藥還是抗生素？」了解清楚才能用得安心。
3. 抗生素要足量、足期服用
使用抗生素時即便症狀改善也應按醫囑服完療程，避免中斷導致殘存細菌產生抗藥性。
4. 感冒不是都需要吃藥
大多數感冒為病毒引起，並不需要抗生素。多休息、補充水分與營養才是根本。
抗生素不是萬靈丹，也不是「一吃就好」的特效藥。若使用時機錯誤，不僅無法緩解症狀，反而可能帶來副作用、延誤治療，甚至造成抗藥性問題。
當身體出現不適時，不妨先靜下心來思考：這是單純的疼痛發炎，還是有感染徵兆？是需要控制症狀的消炎藥，還是需要針對細菌的抗生素？面對用藥選擇，將判斷交給專業的醫師與藥師，讓專業醫療人員來協助您對症下藥。
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥
